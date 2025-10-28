Sinaproc reporta daños en Los Santos, Veraguas y Coclé por efectos del huracán Melissa

<b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) </a></b>informó este martes 28 de octubre sobre múltiples afectaciones en distintas regiones de Panamá a causa de las fuertes lluvias y condiciones adversas asociadas al huracán Melissa.<b>Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE)</b>, se mantienen <b>tres avisos de vigilancia activos hasta las 11:59 p.m. de este 28 de octubre, relacionados con mar de fondo en la vertiente del Caribe.</b><b>Además, se reportan vientos y oleajes fuertes, por lo que</b> continúan vigentes <b>las alertas verde, amarilla y roja en diferentes provincias.</b><b>¿Cuales son las zonas más afectadas?</b>En la provincia de <b>Los Santos</b>, se registran aproximadamente <b>250 viviendas afectadas en comunidades del distrito de Tonosí, como Pueblo Nuevo, Los 8 Pasos, El Chará, Puerto Piña, El Bebedero, Perina, La Tronosa y Guaniquito</b>. El COE Provincial de Los Santos se mantiene activado y cuenta con el apoyo de múltiples instituciones, entre ellas el Si<b>naproc, <a href="/tag/-/meta/bomberos-de-panama">Bomberos</a>, <a href="/tag/-/meta/cruz-roja">Cruz Roja Panameña</a>, <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a>, <a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Aeronaval</a>, Miviot, <a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">MOP,</a> Minsa,<a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social"> </a>Mides, Idaan</b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales"> </a>y otras entidades de la Junta Técnica Provincial.En la provincia de<b> Veraguas</b>, <b>unas 25 familias (125 personas) resultaron afectadas y 44 personas permanecen albergadas en centros educativos del distrito de Mariato: la Escuela de Loma de Quebro, Escuela de Cascajilloso y la Escuela Serafín Vargas Quintero, en la comunidad de Flores</b>. Equipos de emergencia realizan evaluaciones de daños y coordinan el envío de alimentos y agua potable a los albergues.