Sinaproc reporta daños en Los Santos, Veraguas y Coclé por efectos del huracán Melissa

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este martes 28 de octubre sobre múltiples afectaciones en distintas regiones de Panamá a causa de las fuertes lluvias y condiciones adversas asociadas al huracán Melissa.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), se mantienen tres avisos de vigilancia activos hasta las 11:59 p.m. de este 28 de octubre, relacionados con mar de fondo en la vertiente del Caribe.

Además, se reportan vientos y oleajes fuertes, por lo que continúan vigentes las alertas verde, amarilla y roja en diferentes provincias.

¿Cuales son las zonas más afectadas?

En la provincia de Los Santos, se registran aproximadamente 250 viviendas afectadas en comunidades del distrito de Tonosí, como Pueblo Nuevo, Los 8 Pasos, El Chará, Puerto Piña, El Bebedero, Perina, La Tronosa y Guaniquito.

El COE Provincial de Los Santos se mantiene activado y cuenta con el apoyo de múltiples instituciones, entre ellas el Sinaproc, Bomberos, Cruz Roja Panameña, Policía Nacional, Aeronaval, Miviot, MOP, Minsa, Mides, Idaan y otras entidades de la Junta Técnica Provincial.

En la provincia de Veraguas, unas 25 familias (125 personas) resultaron afectadas y 44 personas permanecen albergadas en centros educativos del distrito de Mariato: la Escuela de Loma de Quebro, Escuela de Cascajilloso y la Escuela Serafín Vargas Quintero, en la comunidad de Flores.

Equipos de emergencia realizan evaluaciones de daños y coordinan el envío de alimentos y agua potable a los albergues.