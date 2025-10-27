Panamá eleva alerta por Huracán Melissa: inundaciones azotan Veraguas y Los Santos

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</a> elevó a alerta amarilla</b> varios distritos del país debido a la persistencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales de ríos, fenómenos asociados al impacto indirecto del huracán Melissa que avanza por el Caribe. La medida, que rige desde la tarde del domingo 26 de octubre, <b>busca activar un protocolo de preparación ante la alta probabilidad de inundaciones y deslizamientos.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/huracan-melissa-panama-activa-alerta-amarilla-para-cuatro-provincias-y-la-comarca-ngabe-bugle-AC17043030" target="_blank">El SINAPROC emitió la alerta amarilla para varios distritos en cinco regiones: </a></b>Tierras Altas, Renacimiento y Barú en <b>Chiriquí</b>; Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato en <b>Veraguas</b>; Nurun en la <b>Comarca Ngäbe Buglé</b>; Tonosí en <b>Los Santos</b>, y Las Minas en <b>Herrera</b>. Las áreas restantes del país, incluyendo Panamá, Colón y Darién, se mantienen bajo Alerta Verde o de vigilancia.<b>¿Cuáles han sido las afectaciones en Panamá por el paso del huracán Melissa?</b>Las provincias de <b>Veraguas</b> y <b>Los Santos</b> son, hasta el momento, las más afectadas por el temporal. En el distrito de <b>Tonosí</b>, Los Santos, se reportan aproximadamente 140 viviendas afectadas por inundaciones en sectores como Pueblo Nuevo, Perina y Bebedero. <b>Las autoridades educativas del <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (MEDUCA)</a> </b>han suspendido las clases este lunes 27 de octubre en los centros educativos impactados de Tonosí.