Panamá eleva alerta por Huracán Melissa: inundaciones azotan Veraguas y Los Santos

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) elevó a alerta amarilla varios distritos del país debido a la persistencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales de ríos, fenómenos asociados al impacto indirecto del huracán Melissa que avanza por el Caribe. La medida, que rige desde la tarde del domingo 26 de octubre, busca activar un protocolo de preparación ante la alta probabilidad de inundaciones y deslizamientos.

El SINAPROC emitió la alerta amarilla para varios distritos en cinco regiones: Tierras Altas, Renacimiento y Barú en Chiriquí; Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato en Veraguas; Nurun en la Comarca Ngäbe Buglé; Tonosí en Los Santos, y Las Minas en Herrera. Las áreas restantes del país, incluyendo Panamá, Colón y Darién, se mantienen bajo Alerta Verde o de vigilancia.

¿Cuáles han sido las afectaciones en Panamá por el paso del huracán Melissa?

Las provincias de Veraguas y Los Santos son, hasta el momento, las más afectadas por el temporal. En el distrito de Tonosí, Los Santos, se reportan aproximadamente 140 viviendas afectadas por inundaciones en sectores como Pueblo Nuevo, Perina y Bebedero. Las autoridades educativas del Ministerio de Educación (MEDUCA) han suspendido las clases este lunes 27 de octubre en los centros educativos impactados de Tonosí.