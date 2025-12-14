Desfile ‘City of Stars’ inicia con más de 90 delegaciones y 5,000 personas en Calle 50

En el ámbito artístico y cultural, 'City of Stars' cuenta con la participación de <b>92 delegaciones, entre ellas 44 bandas musicales locales, 30 carrozas y asociaciones culturales panameñas.</b> Como atractivo especial,<b> tres bandas internacionales provenientes de Costa Rica </b>se suman al recorrido, reforzando el carácter regional del evento.El desfile también abrirá espacio para la economía local. <b>Más de 150 microempresarios</b>, habilitados por la Alcaldía de Panamá, estarán ubicados a lo largo del recorrido ofreciendo alimentos, artesanías y productos navideños, convirtiendo la jornada en una oportunidad para el comercio y el emprendimiento.