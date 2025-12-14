Desfile ‘City of Stars’ inicia con más de 90 delegaciones y 5,000 personas en Calle 50

La magia de la Navidad vuelve a tomarse la ciudad con el desfile “City of Stars”, un espectáculo que reunirá este domingo a miles de personas a lo largo de la calle 50, en una jornada cargada de luces, música, tradición y color.

Las autoridades y organizadores confirmaron que el evento cuenta con un despliegue de seguridad de más de 5,000 personas, entre agentes policiales, personal de emergencia y voluntarios, con el objetivo de garantizar el orden y la atención al público durante toda la actividad.

Para el operativo se habilitó un centro de monitoreo, además de ocho ambulancias, siete vehículos de intervención rápida, cinco puestos de atención médica, tres puntos de encuentro y el apoyo de 15 instituciones gubernamentales y aliados.

A esto se suman dos grúas disponibles para mantener despejada la ruta del desfile.