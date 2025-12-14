  1. Inicio
Desfile ‘City of Stars’ inicia con más de 90 delegaciones y 5,000 personas en Calle 50

La actividad contará con un despliegue de seguridad con más de 5,000 personas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 14/12/2025 15:55
La Alcaldía de Panamá junto a los estamentos de seguridad han creado un extenso plan de contigencia para mantener el control sobre el área

La magia de la Navidad vuelve a tomarse la ciudad con el desfile “City of Stars”, un espectáculo que reunirá este domingo a miles de personas a lo largo de la calle 50, en una jornada cargada de luces, música, tradición y color.

Las autoridades y organizadores confirmaron que el evento cuenta con un despliegue de seguridad de más de 5,000 personas, entre agentes policiales, personal de emergencia y voluntarios, con el objetivo de garantizar el orden y la atención al público durante toda la actividad.

Para el operativo se habilitó un centro de monitoreo, además de ocho ambulancias, siete vehículos de intervención rápida, cinco puestos de atención médica, tres puntos de encuentro y el apoyo de 15 instituciones gubernamentales y aliados.

A esto se suman dos grúas disponibles para mantener despejada la ruta del desfile.

Delegaciones estudiantiles se presentan en el desfile navideño. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

En el ámbito artístico y cultural, “City of Stars” cuenta con la participación de 92 delegaciones, entre ellas 44 bandas musicales locales, 30 carrozas y asociaciones culturales panameñas.

Como atractivo especial, tres bandas internacionales provenientes de Costa Rica se suman al recorrido, reforzando el carácter regional del evento.

El desfile también abrirá espacio para la economía local. Más de 150 microempresarios, habilitados por la Alcaldía de Panamá, estarán ubicados a lo largo del recorrido ofreciendo alimentos, artesanías y productos navideños, convirtiendo la jornada en una oportunidad para el comercio y el emprendimiento.

Familias disfrutan del desfile navideño. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Además, los organizadores informaron que se han habilitado gradas con accesos especiales para personas con discapacidad, con el fin de garantizar una experiencia inclusiva para todos los asistentes.

El desfile “City of Stars” inició oficialmente a las 4:00 p.m., aunque desde horas antes se espera la llegada del público.

Las autoridades reiteraron el llamado a tomar previsiones por los cierres viales y a asistir con tiempo para disfrutar de un evento que promete ser “súper, increíble y mega espectacular”, según expresaron participantes y comerciantes.

