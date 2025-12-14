Flightradar24 ironiza y desata polémica tras discurso de Vladimir Padrino López

La empresa Flightradar24, especializada en el seguimiento de vuelos en tiempo real, hizo un comentario público que rápidamente se viralizó, luego de que circulara una fotografía del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, con un mapa de monitoreo aéreo proyectado a sus espaldas durante una alocución.

En su mensaje, la plataforma sugirió que, si se requería mejorar la cobertura de rastreo en el país, podían solicitar receptores gratuitos, una referencia que fue interpretada como una ironía sobre el sistema utilizado para vigilar el espacio aéreo venezolano.

La imagen fue captada mientras Padrino López afirmaba que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene en “defensa permanente” ante una eventual incursión militar de Estados Unidos.

Sin embargo, usuarios en redes sociales y analistas en temas de defensa señalaron que el sistema visible correspondería a Flightradar24, una herramienta civil de acceso abierto utilizada de forma global para el seguimiento de aeronaves comerciales y privadas.

El episodio generó cuestionamientos sobre el uso de plataformas abiertas en contextos oficiales vinculados a la seguridad y la defensa, así como críticas sobre la capacidad tecnológica del sistema de monitoreo aéreo del país.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa de Venezuela no ha emitido una aclaración oficial sobre el sistema mostrado ni sobre la reacción de la plataforma internacional, mientras el intercambio continúa generando reacciones y comentarios en redes sociales.