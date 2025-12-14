Miles protestan en Brasil contra la rebaja de pena a Bolsonaro

<b>Miles de personas se movilizaron este domingo en las calles de todo Brasil</b> para mostrar su <b>indignación por una ley que reduce drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro</b>, sentenciado a <b>27 años de cárcel por golpismo</b>.Las protestas fueron convocadas por <b>movimientos sociales y organizaciones de izquierda</b> después de que <b>la cámara baja aprobara la madrugada del miércoles la iniciativa</b>, impulsada por <b>la mayoría conservadora</b>.Las manifestaciones se replicaron en <b>decenas de ciudades</b>, entre ellas <b>Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo</b>.<b>El emblemático cantante Caetano Veloso</b> lideró el llamado a una nueva <b>'protesta musical' en la playa de Copacabana</b>, repitiendo la fórmula de una convocatoria en septiembre contra el avance de una <b>amnistía para Bolsonaro y los condenados por golpismo</b>, incluidos quienes <b>asaltaron las sedes de los poderes en enero de 2023</b>.En <b>Brasilia</b>, una <b>marea de gente</b> se concentró cerca del <b>Museo Nacional</b> y marchó al <b>Congreso</b> enarbolando pancartas con el lema <b>'Sin amnistía'</b> y <b>'Congreso, enemigo del pueblo'</b>.<b>'Ellos legislan de espaldas a la población'</b>, dijo a la AFP <b>Thaís Nogueira</b>, una profesora de 45 años vestida toda de rojo, el color identificado con el <b>Partido de los Trabajadores de Lula</b>. <b>'Así que al ver estas protestas, deben decir: ‘Uy! Tenemos que tener un poco de cuidado’'</b>.<b>El proyecto de ley aprobado por una amplia mayoría de diputados</b> modifica los criterios para calcular las penas para el <b>delito contra el Estado democrático de derecho</b>, entre otros.<b>La iniciativa ahora será votada en el Senado el próximo miércoles.</b><b>De aprobarse, Bolsonaro podría quedar en libertad condicional en poco más de dos años</b>, según el autor del texto.<b>'¡No podemos sacarlo!'</b>, sentenció en Brasilia a AFP la agrónoma <b>Viviane Anjos</b>, de 40 años. Si Bolsonaro sale de prisión en dos años, <b>'acabamos con el proceso legal en el país, destruimos la Constitución'</b>.<b>- 'Sin amnistía' -</b><b>El exmandatario ultraderechista (2019-2022)</b> fue declarado culpable de <b>liderar un plan para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones de 2022</b>.Según el <b>Tribunal Supremo</b>, el complot incluía planes para <b>asesinar al presidente Luis Inácio Lula da silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes</b>.Desde finales de noviembre, <b>purga prisión en la sede de la Policía Federal en Brasilia</b>, en una celda con <b>aire acondicionado, frigobar y TV</b>.Previamente estaba en <b>detención domiciliaria</b> y fue trasladado a la cárcel por <b>riesgo de fuga</b> luego de <b>intentar quemar con un soldador la tobillera</b> que controlaba su ubicación.En <b>Rio</b>, la avenida que bordea la <b>playa de Copacabana</b> se llenó de pancartas y un <b>ambiente festivo</b>, a la espera de la actuación musical de varias de las <b>principales figuras de la música brasileña</b>, entre ellos <b>Gilberto Gil y Chico Buarque</b>.Entre los asistentes, vendedores ofrecían camisetas con el dibujo de una <b>tobillera electrónica</b> y la leyenda: <b>'Amnistía y una mierda'</b>.En tanto, una <b>marea llenó varias cuadras de la emblemática avenida Paulista en Sao Paulo</b>, coronada por un <b>muñeco gigante de Bolsonaro</b>.<b>El proyecto de reducción de pena resurgió días después de que Bolsonaro designara a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su sucesor de cara a las elecciones de 2026.</b> Flávio dijo días después estar dispuesto a <b>retirar su candidatura a cambio de una amnistía para su padre</b>.<b>Los parlamentarios bolsonaristas barajaron durante meses diversas opciones para aliviar el castigo al expresidente</b>, incluida una <b>amnistía</b> que se desinfló tras las <b>masivas protestas de septiembre</b>.<b>Los manifestantes también reclaman por la aprobación por el Senado de la enmienda constitucional que incorpora la tesis del Marco Temporal</b>, que <b>restringe los derechos territoriales indígenas</b>.