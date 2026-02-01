Documental ‘Melania’ recauda $7 millones en su estreno sobrepasando expectativas

‘Melania’, el documental que sigue a la primera dama de EE.UU, Melania Trump, durante los 20 días previos al regreso de su esposo Donald Trump a la Presidencia del país en 2025, ha sobrepasado las expectativas, recaudando en su debut en los cines 7,04 millones de dólares, de acuerdo con la revista ‘Variety’.

Las proyecciones para su estreno este fin de semana en 1.778 cines en EE.UU. (3.300 en todo el mundo) eran de entre 2 y 5 millones de dólares.

Amazon MGM adquirió el documental por 40 millones de dólares y ha desplegado una ambiciosa campaña publicitaria para promocionar la película, valorada en unos 35 millones de dólares.

Los propietarios de los cines se quedan con aproximadamente la mitad de la venta de entradas, lo que dificultará justificar el costo de su exhibición, señala la revista de espectáculos.

Destaca, citando fuentes familiarizadas con la economía de películas similares, que el filme necesitará generar entre 40 y 45 millones de dólares en la taquilla nacional para cubrir gastos y creen que ‘Melania’ ha conseguido lucrativos acuerdos de licencia que compensarán los altos costos de promoción.

Amazon planea recuperar parte de sus gastos cuando ‘Melania’ llegue a su servicio de streaming Prime después de su estreno en cines.

“Estamos muy animados por el sólido comienzo y la respuesta positiva del público, con una recaudación inicial de taquilla que superó nuestras expectativas”, aseguró Kevin Wilson, director de distribución nacional en cines de Amazon MGM.

El público que acudió a verlo fueron 72 % mujeres y el 83 % tenía más de 45 años, señaló además la revista citando a Amazon MGM. Casi el 75 % del público fue blanco, seguido por hispanos, con un 11% que acudió al estreno.

No obstante, los cines donde se proyectó no estaban en ciudades importantes como Nueva York o Los Ángeles, sino en lugares donde el presidente Trump es popular como Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix y West Palm Beach.

Trump, que acompañó a su esposa al estreno del filme el pasado jueves, publicó en su página Truth Social la noticia de la recaudación.