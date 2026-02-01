Gremio de instrumentadores quirúrgicos solicita a UDELAS reabrir la carrera

Vega detalló que anteriormente UDELAS ofrecía la carrera a nivel de técnico superior, y que ahora el gremio solicita además la inclusión de la licenciatura, al considerar que ambos niveles, aunque diferentes, se complementan y resultan fundamentales dentro del sistema de salud.Actualmente, la carrera de instrumentador quirúrgico se ofrece en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, institución que desde hace 23 años imparte diversas especialidades técnicas en el área de la salud. De acuerdo con Vega, este centro ha sido de gran apoyo para el país, ya que permite que personas que no pueden acceder a una universidad tradicional logren formarse como técnicos de salud.La dirigente gremial expresó su esperanza de que en los próximos meses UDELAS retome la licenciatura y el técnico en instrumentación quirúrgica. Además, hizo un llamado a los diputados y a la Asamblea Nacional para que se aumente el presupuesto destinado a esta universidad y a otros centros de estudios encargados de la formación de personal en el sector salud.