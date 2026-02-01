  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Gremio de instrumentadores quirúrgicos solicita a UDELAS reabrir la carrera

Actualmente, la carrera de instrumentador quirúrgico se ofrece en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, institución que desde hace 23 años imparte diversas especialidades técnicas en el área de la salud.
Actualmente, la carrera de instrumentador quirúrgico se ofrece en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, institución que desde hace 23 años imparte diversas especialidades técnicas en el área de la salud. Cedida
Por
Ricardo González
  • 01/02/2026 15:15
Para el gremio, los avances médicos y tecnológicos registrados en los últimos años requieren personal altamente capacitado

El gremio de instrumentadores quirúrgicos de Panamá solicitó formalmente a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) la reapertura de la carrera de instrumentador quirúrgico, tanto a nivel técnico como de licenciatura, la cual dejó de impartirse en esta casa de estudios en el año 2017.

La petición se dio durante una reunión sostenida con Graciela Ambulo, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de UDELAS, en la que los representantes del gremio expusieron la urgencia de volver a ofrecer estas carreras ante la creciente demanda de profesionales especializados en los hospitales del país.

Según explicó Carmen Vega, presidenta del gremio de instrumentadores quirúrgicos en Panamá, los avances médicos y tecnológicos registrados en los últimos años requieren personal altamente capacitado para garantizar una atención adecuada y segura a los pacientes en los quirófanos.

Vega detalló que anteriormente UDELAS ofrecía la carrera a nivel de técnico superior, y que ahora el gremio solicita además la inclusión de la licenciatura, al considerar que ambos niveles, aunque diferentes, se complementan y resultan fundamentales dentro del sistema de salud.

Actualmente, la carrera de instrumentador quirúrgico se ofrece en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, institución que desde hace 23 años imparte diversas especialidades técnicas en el área de la salud.

De acuerdo con Vega, este centro ha sido de gran apoyo para el país, ya que permite que personas que no pueden acceder a una universidad tradicional logren formarse como técnicos de salud.

La dirigente gremial expresó su esperanza de que en los próximos meses UDELAS retome la licenciatura y el técnico en instrumentación quirúrgica. Además, hizo un llamado a los diputados y a la Asamblea Nacional para que se aumente el presupuesto destinado a esta universidad y a otros centros de estudios encargados de la formación de personal en el sector salud.

Lo Nuevo