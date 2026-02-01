Gremio de instrumentadores quirúrgicos solicita a UDELAS reabrir la carrera

El gremio de instrumentadores quirúrgicos de Panamá solicitó formalmente a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) la reapertura de la carrera de instrumentador quirúrgico, tanto a nivel técnico como de licenciatura, la cual dejó de impartirse en esta casa de estudios en el año 2017.

La petición se dio durante una reunión sostenida con Graciela Ambulo, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de UDELAS, en la que los representantes del gremio expusieron la urgencia de volver a ofrecer estas carreras ante la creciente demanda de profesionales especializados en los hospitales del país.

Según explicó Carmen Vega, presidenta del gremio de instrumentadores quirúrgicos en Panamá, los avances médicos y tecnológicos registrados en los últimos años requieren personal altamente capacitado para garantizar una atención adecuada y segura a los pacientes en los quirófanos.