Dos estudiantes mueren arrastradas por una cabeza de agua en la comarca Ngäbe Buglé

Momentos en que una de las niñas fue encontrada.
Momentos en que una de las niñas fue encontrada. Captura de video cedido.
Rayshel Flores
  • 27/10/2025 22:12
El Sinaproc estableció alerta amarilla en la comarca tras el incremento de las lluvias y alerta roja en sectores de Veraguas, Los Santos y Chiriquí

. Dos estudiantes perdieron la vida este lunes, 27 de octubre, tras intentar cruzar una quebrada y ser arrastradas por una cabeza de agua en la comunidad de Cascabel, en el distrito de Mironó, comarca Ngäbe Buglé.

Las dos niñas, de 5 y 8 años de edad, habían terminado sus clases en un plantel de la comunidad e intentaban regresar a sus hogares cuando fueron sorprendidas por la crecida de la quebrada producto de las fuertes lluvias que afectan varios sectores del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) estableció una alerta amarilla en la comarca tras el incremento de las lluvias, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra que han afectado a diversas comunidades.

Además, declaró alerta roja en el sur de los distritos de Soná, Maiato y Las Palmas (Veraguas), en el distrito de Tonosí (Los Santos), en Barú, Renacimiento y Tierras Altas (Chiriquí).

El Sinaproc indicó que varias familias han sido evacuadas y trasladadas a albergues temporales, donde recibirán asistencia básica y atención humanitaria por parte de los equipos interinstitucionales de respuesta.

Recomendaciones del Sinaproc

-Mantenerse informada por canales oficiales

-Evitar cruzar ríos o quebradas

-No circular por zonas propensas a deslizamientos o inundaciones

- Evita navegar o realizar actividades marítimas si se emiten avisos por mal tiempo.

Con información de Elmer Quintero Cedeño.

