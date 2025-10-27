Sinaproc activa alerta roja en Veraguas, Los Santos y Chiriquí; alerta amarilla en Ngäbe Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró este lunes Alerta Roja a partir de las 6:00 p.m. para varias áreas del país debido al incremento de las lluvias, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra que han afectado a diversas comunidades.

La medida abarca el sur de los distritos de Soná y La Palma (Veraguas), los distritos de Tonosí y Mariato (Los Santos), así como Barú, Renacimiento y Tierras Altas (Chiriquí), según informó el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

Además, se declaró alerta amarilla en la comarca Ngäbe Buglé tras la muerte de dos niñas, de 5 y 8 años, que fueron arrastradas por una cabeza de agua a causa de la crecida de un río.

El Sinaproc indicó que varias familias han sido evacuadas y trasladadas a albergues temporales, donde reciben asistencia básica y atención humanitaria por parte de los equipos interinstitucionales de respuesta.

Con la declaratoria de Alerta Roja, se activan todos los recursos humanos, logísticos y operativos del sistema de protección civil y de las entidades gubernamentales, con el fin de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante posibles emergencias.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los niveles de los ríos y la evaluación de daños y necesidades en las zonas afectadas por las lluvias.

El Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas, no circular por zonas propensas a deslizamientos o inundaciones y preparar un plan familiar de emergencia.

Asimismo, pidió reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a las líneas provinciales del Sinaproc, reiterando su compromiso de mantener desplegado al personal operativo en campo para brindar atención oportuna.