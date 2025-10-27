Sinaproc activa alerta roja en Veraguas, Los Santos y Chiriquí; alerta amarilla en Ngäbe Buglé

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> declaró este lunes <b>Alerta Roja</b> a partir de las 6:00 p.m. para varias áreas del país debido al incremento de las lluvias, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra que han afectado a diversas comunidades.La medida abarca el <b>sur de los distritos de Soná y La Palma (Veraguas)</b>, los <b>distritos de Tonosí y Mariato (Los Santos)</b>, así como <b>Barú, Renacimiento y Tierras Altas (Chiriquí)</b>, según informó el <b>Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN)</b>.Además, se declaró <b>alerta amarilla</b> en la comarca Ngäbe Buglé tras la muerte de dos niñas, de 5 y 8 años, que fueron arrastradas por una <b>cabeza de agua</b> a causa de la crecida de un río.El Sinaproc indicó que <b>varias familias han sido evacuadas</b> y trasladadas a <b>albergues temporales</b>, donde reciben asistencia básica y atención humanitaria por parte de los equipos interinstitucionales de respuesta.Con la declaratoria de Alerta Roja, se activan <b>todos los recursos humanos, logísticos y operativos</b> del sistema de protección civil y de las entidades gubernamentales, con el fin de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante posibles emergencias.Las autoridades mantienen el <b>monitoreo permanente de los niveles de los ríos</b> y la <b>evaluación de daños y necesidades</b> en las zonas afectadas por las lluvias.El Sinaproc recomendó a la población <b>mantenerse informada por canales oficiales</b>, <b>evitar cruzar ríos o quebradas</b>, <b>no circular por zonas propensas a deslizamientos o inundaciones</b> y <b>preparar un plan familiar de emergencia</b>.Asimismo, pidió <b>reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a las líneas provinciales del Sinaproc</b>, reiterando su compromiso de mantener desplegado al personal operativo en campo para brindar atención oportuna.