Un muerto y decenas de afectados por lluvias de este sábado 2 de mayo, reporta el Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las lluvias registradas el sábado 2 de mayo dejaron un saldo trágico, con una persona fallecida por inmersión, además de múltiples afectaciones en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se atendieron diversas incidencias provocadas por las condiciones climáticas, entre ellas tres árboles caídos, tres deslizamientos de tierra, seis inundaciones de viviendas y un árbol que obstruyó una vía.

La entidad también detalló que se registró una persona desaparecida, tres colapsos de estructuras, así como 158 personas afectadas, correspondientes a 31 familias. Además, se realizó un traslado terrestre de emergencia.

Ante la situación, se colocaron banderas de alerta en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

El Sinaproc indicó que sus equipos se mantienen desplegados a nivel nacional y reiteró que continúa vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de mayo de 2026.