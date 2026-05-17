MEF: Alza del combustible sí representará un desafío para las finanzas públicas

Ante la volatilidad de los precios del petróleo provocada por la guerra en el Medio Oriente, el Gobierno Nacional activó a finales de marzo un fondo inicial de $100 millones para el nuevo programa de subsidio a los combustibles, a través de la Resolución de Gabinete 20-2026. En abril, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó al MEF un traslado de partida por $30 millones para cubrir la primera fase.El subsidio cubrirá la gasolina de 91 y 95 octanos, así como el diésel, beneficiando en su primera fase a unos 45,000 vehículos del transporte selectivo y colectivo, que se encuentran registrados en la plataforma Panamá Conecta, la cual hasta ahora alcanza los 60,000 usuarios y un millón de transacciones.El costo semanal estimado del subsidio es de $4.2 millones, con topes de consumo definidos para cada tipo de transporte, ya sea pesca artesanal, transporte de carga de alimentos o maquinaria agrícola.Mediante la Resolución N.° 24-26, se autorizó al MEF a fijar topes a los precios de los combustibles de $3.33 por galón (0.88 por litro) para la gasolina de 91 octanos y $3.41 por galón (0.90 por litro) para el diésel bajo en azufre. La medida tendrá una vigencia de hasta diez meses.