Gobierno detalla el costo de mantener el subsidio del combustible tras conflicto del Medio Oriente

El subsidio cubrirá gasolina de 91 y 95 octanos y diésel, beneficiando en su primera fase a unos 45.000 vehículos del transporte selectivo y colectivo. Según Fernández, el costo semanal estimado es de $4.2 millones, con topes de consumo definidos para cada tipo de transporte. En fases posteriores se incluirán la pesca artesanal, el transporte de carga de alimentos y eventualmente la maquinaria agrícola, sectores clave para la cadena de suministro y la seguridad alimentaria.En el proceso de debate, varios diputados expresaron preocupación por el manejo de la deuda pública y el impacto que podría tener en el perfil crediticio del país. Manuel Samaniego insistió en que el sector agropecuario debía ser incluido, señalando que tractores y maquinaria agrícola también dependen del combustible subsidiado. Mientras que Benicio Robinson cuestionó que se utilicen partidas de deuda para financiar subsidios, pidiendo claridad sobre cuánto ahorro real se generará de los $8,800 millones presupuestados para el servicio de la deuda.Por su parte, Neftalí Zamora advirtió que la medida es paliativa y que se requiere una reforma estructural de la Ley de Transporte Público para garantizar transparencia y sostenibilidad. 'No debe ser solo una curita, necesitamos una reforma de fondo que permita un sistema más justo y eficiente', señaló.