Subsidio de combustible: así quedan los montos por tipo de transporte

La administración del presidente José Raúl Mulino anunció la ampliación del subsidio temporal al combustible, una medida que busca mitigar el impacto del alza en los costos de operación en sectores clave de la economía.

El beneficio, vigente desde el pasado 15 de abril para el transporte selectivo, colectivo y colegial, se extiende a partir de este viernes 17 de abril para incluir a la pesca artesanal y al transporte de carga de alimentos.

Según las autoridades, el programa mantiene un enfoque focalizado, orientado a respaldar actividades que inciden directamente en el costo de vida de la población. En ese sentido, se establecieron montos diferenciados de apoyo económico de acuerdo con la modalidad de transporte.

-Para los taxis (transporte selectivo), el subsidio asciende a B/. 218 mensuales, equivalentes a B/. 54.50 semanales.

-Para el transporte colectivo (buses), el aporte es de B/. 900 mensuales o B/. 225 por semana.

-Las rutas internas recibirán B/. 556 mensuales (B/. 139 semanales),

-Los busitos colegiales contarán con un subsidio de B/. 484 al mes, es decir, B/. 121 semanales.