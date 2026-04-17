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Subsidio de combustible: así quedan los montos por tipo de transporte

Subsidio al combustible se expande para proteger transporte y distribución de alimentos
Subsidio al combustible se expande para proteger transporte y distribución de alimentos Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/04/2026 08:16
El programa de subsidio al combustible, vigente desde el 15 de abril para transportistas, se fortalece con la incorporación de nuevos sectores estratégicos a partir de este viernes.

La administración del presidente José Raúl Mulino anunció la ampliación del subsidio temporal al combustible, una medida que busca mitigar el impacto del alza en los costos de operación en sectores clave de la economía.

El beneficio, vigente desde el pasado 15 de abril para el transporte selectivo, colectivo y colegial, se extiende a partir de este viernes 17 de abril para incluir a la pesca artesanal y al transporte de carga de alimentos.

Según las autoridades, el programa mantiene un enfoque focalizado, orientado a respaldar actividades que inciden directamente en el costo de vida de la población. En ese sentido, se establecieron montos diferenciados de apoyo económico de acuerdo con la modalidad de transporte.

-Para los taxis (transporte selectivo), el subsidio asciende a B/. 218 mensuales, equivalentes a B/. 54.50 semanales.

-Para el transporte colectivo (buses), el aporte es de B/. 900 mensuales o B/. 225 por semana.

-Las rutas internas recibirán B/. 556 mensuales (B/. 139 semanales),

-Los busitos colegiales contarán con un subsidio de B/. 484 al mes, es decir, B/. 121 semanales.

Gobierno justifica montos del subsidio con estudios técnicos y datos de consumo

El Ejecutivo explicó que estos montos fueron definidos con base en datos de consumo proporcionados por los propios transportistas, así como en estudios técnicos realizados por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

En cuanto a las solicitudes de eliminar los topes de consumo semanal, el Gobierno reiteró que esta medida no es viable, al considerar necesario mantener controles que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos.

“Los fondos del Estado son limitados, por lo que el subsidio debe administrarse con responsabilidad y dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”, indicaron.

Asimismo, se destacó que los mecanismos de control implementados buscan evitar que el beneficio sea utilizado por vehículos particulares, asegurando que llegue exclusivamente a los sectores para los cuales fue diseñado.

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