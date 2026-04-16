Subsidio de combustible: AIG reporta más de 33 mil despachos y detalla cómo funciona Panamá Conecta

Explicó que el sistema no solo contempla la inscripción, sino también la validación de los beneficiarios, verificando que los vehículos estén paz y salvo con la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b>, así como la identidad de los conductores. Añadió que un mismo vehículo puede registrar a más de un conductor, todos habilitados para acceder al beneficio.El funcionario señaló que, aunque en los primeros días se presentaron algunos inconvenientes técnicos, estos ya fueron corregidos y actualmente el proceso de registro es más ágil, con más del 90% de solicitudes aprobadas.Asimismo, indicó que el subsidio establece un tope semanal de consumo que varía según el tipo de vehículo, como taxis, buses colectivos o transporte colegial. No obstante, reconoció que se han recibido quejas sobre estos límites, debido a que están definidos en litros y no en montos, lo que puede generar variaciones según la estación de combustible.En ese sentido, adelantó que el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> evalúa emitir una nueva resolución para ajustar el subsidio a un sistema basado en montos, con el fin de mejorar su aplicación y garantizar que no se eleven las tarifas del transporte.Este programa, que actualmente beneficia al transporte selectivo, colectivo y colegial, se ampliará a partir de este viernes para incluir a la pesca artesanal y el transporte de carga de alimentos.