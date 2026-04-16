Subsidio de combustible: AIG reporta más de 33 mil despachos y detalla cómo funciona Panamá Conecta

Durante la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino, Fábrega detalló que se han realizado más de 33 mil despachos de combustible subsidiado y que al menos 33,289 vehículos han sido aprobados tras completar el proceso de registro en la plataforma Panamá Conecta .

El director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) , Adolfo Fábrega, informó que el programa de subsidio al combustible ya registra avances significativos a nivel nacional a un día de su implementación.

AIG detalla cómo funciona el subsidio de combustible en Panamá Conecta

Explicó que el sistema no solo contempla la inscripción, sino también la validación de los beneficiarios, verificando que los vehículos estén paz y salvo con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como la identidad de los conductores. Añadió que un mismo vehículo puede registrar a más de un conductor, todos habilitados para acceder al beneficio.

El funcionario señaló que, aunque en los primeros días se presentaron algunos inconvenientes técnicos, estos ya fueron corregidos y actualmente el proceso de registro es más ágil, con más del 90% de solicitudes aprobadas.

Asimismo, indicó que el subsidio establece un tope semanal de consumo que varía según el tipo de vehículo, como taxis, buses colectivos o transporte colegial.

No obstante, reconoció que se han recibido quejas sobre estos límites, debido a que están definidos en litros y no en montos, lo que puede generar variaciones según la estación de combustible.

En ese sentido, adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa emitir una nueva resolución para ajustar el subsidio a un sistema basado en montos, con el fin de mejorar su aplicación y garantizar que no se eleven las tarifas del transporte.

Este programa, que actualmente beneficia al transporte selectivo, colectivo y colegial, se ampliará a partir de este viernes para incluir a la pesca artesanal y el transporte de carga de alimentos.