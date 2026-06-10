Ordenan suspensión temporal de Gustavo Petro a días de la segunda vuelta presidencial

Una decisión sin precedentes en la política colombiana sacudió este miércoles el escenario electoral. La representante Gloria Arizabaleta, presidenta e investigadora de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, fecha en que se celebrará la segunda vuelta presidencial. La medida cautelar fue adoptada en medio de las investigaciones que enfrenta el mandatario por presunta intervención en el proceso electoral de 2026 y ha generado una intensa controversia jurídica debido a las dudas sobre la facultad de una investigadora para tomar una decisión de semejante alcance.

Una decisión que divide opiniones

De acuerdo con el documento, la suspensión busca impedir una eventual injerencia del jefe de Estado en la campaña electoral durante los días previos a la definición presidencial. La resolución sostiene que la actuación investigada podría constituir una falta gravísima relacionada con la participación indebida de servidores públicos en actividades políticas, conducta contemplada en la legislación disciplinaria colombiana. El auto señala que, debido a la relevancia del cargo y a la cercanía de la jornada electoral, los hechos atribuidos al mandatario no pueden considerarse de menor gravedad, especialmente por el deber de imparcialidad que deben mantener los funcionarios públicos durante una contienda democrática.

Cuestionamientos sobre la viabilidad jurídica

La decisión ha despertado interrogantes dentro de la propia Comisión de Acusación. Según fuentes consultadas por el diario colombiano El Tiempo, medidas similares habían sido analizadas anteriormente, pero fueron descartadas por las dudas existentes sobre su legalidad y procedimiento. Uno de los principales cuestionamientos radica en que las actuaciones de la Comisión suelen ser debatidas y sometidas a consideración de sus integrantes antes de avanzar a otras instancias legislativas, lo que abre un debate sobre el alcance de las competencias de la funcionaria instructora. Juristas y sectores políticos anticipan que la medida podría ser objeto de recursos y revisiones en los próximos días debido a las implicaciones institucionales que supone apartar temporalmente del cargo al presidente de la República.

Investigaciones por actividad electoral

La suspensión se produce después de que la Comisión de Acusación abriera formalmente dos procesos disciplinarios contra Petro por su comportamiento durante la campaña presidencial. Las investigaciones están relacionadas con publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales durante el desarrollo de las elecciones de 2026. Además, Arizabaleta había solicitado previamente que el jefe de Estado rindiera explicaciones dentro de otra investigación vinculada a una presunta superación de los límites de financiación de campaña.

Impacto político a pocos días de la votación