Ordenan suspensión temporal de Gustavo Petro a días de la segunda vuelta presidencial

La decisión ha despertado interrogantes dentro de la propia<b> Comisión de Acusación</b>. Según fuentes consultadas por el diario colombiano <b>El Tiempo</b>, medidas similares habían sido analizadas anteriormente, pero fueron descartadas por las dudas existentes sobre su legalidad y procedimiento.Uno de los principales cuestionamientos radica en que <b>las actuaciones de la Comisión suelen ser debatidas y sometidas a consideración de sus integrantes antes de avanzar a otras instancias legislativas</b>, lo que abre un debate sobre el alcance de las competencias de la funcionaria instructora.Juristas y sectores políticos anticipan que la medida <b>podría ser objeto de recursos y revisiones en los próximos días </b>debido a las implicaciones institucionales que supone apartar temporalmente del cargo al presidente de la República.