Mulino: ‘Me preocupa que digan que no se hace nada’, respalda subsidio de combustible

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó un mensaje directo a los transportistas del país al reiterar que el subsidio al combustible ya está vigente y que deben inscribirse cuanto antes para acceder al beneficio.

Durante su intervención, el mandatario fue enfático al asegurar que no hay razones para quedarse por fuera del programa habilitado a través de la plataforma Panamá Conecta.

“No hay excusa. El que no se inscribe es porque no quiere”, advirtió Mulino, dejando claro que el proceso está disponible y accesible para todos los sectores beneficiados.

Subsidio busca evitar aumento en alimentos y transporte

El beneficio está dirigido a transportistas de pasajeros, carga y pescadores, con el objetivo de evitar un incremento en el costo de vida en medio del actual contexto internacional.

Según explicó el presidente, este subsidio permite mantener estables los precios del transporte y, en consecuencia, evitar que suban los costos de los alimentos y otros productos esenciales.

“El Estado compensa la diferencia entre lo que realmente vale y lo que se paga”, señaló, destacando que este esfuerzo busca proteger directamente a la población panameña.

“Es un esfuerzo gigante en medio de la crisis”

Mulino también reconoció el impacto económico que representa mantener este apoyo estatal, asegurando que se trata de una medida sostenida en el tiempo mientras persista la crisis global.

“Mantener las tarifas significa un esfuerzo gigante, todos los días, todos los meses”, expresó el mandatario, advirtiendo que el panorama internacional no muestra señales claras de mejora a corto plazo.

Inscripción obligatoria en Panamá Conecta

Las autoridades reiteraron que el acceso al subsidio depende exclusivamente del registro en la plataforma digital Panamá Conecta, proceso en el que también participa la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para facilitar la inscripción.

El Gobierno hizo un llamado urgente a los transportistas que aún no se han registrado, insistiendo en que el beneficio ya está activo y disponible desde esta semana.