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Subsidio de combustible: cómo aplicar y quiénes pueden recibirlo

Las autoridades indicaron que actualmente existen cerca de 72 mil certificados de operación, de los cuales unos 45 mil están en proceso de verificación.
Las autoridades indicaron que actualmente existen cerca de 72 mil certificados de operación, de los cuales unos 45 mil están en proceso de verificación. Deposit Photo
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/04/2026 13:44
Las autoridades reiteraron que cada solicitud será evaluada antes de su aprobación, por lo que es fundamental cumplir con todos los requisitos

A partir del miércoles 15 de abril desde las 6:00 a.m., comenzará la aplicación efectiva del subsidio al combustible para transportistas en Panamá, luego de que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) habilitaran el proceso de registro en línea.

La medida surge en medio del aumento en los precios del combustible a nivel internacional y está dirigida inicialmente a los sectores de transporte selectivo (taxis), colectivo (buses) y colegial, que han sido de los más afectados por el alza en los costos operativos.

Precio y requisitos para aplicar al subsidio del combustible

Las autoridades informaron que los transportistas que sean aprobados en el programa podrán acceder a los siguientes precios:

Gasolina de 91 octanos: 0.88 centésimos por litroDiésel: 0.90 centésimos por litroGasolina de 95 octanos: 1.00 dólar por litro

Para acceder al subsidio, los conductores deben cumplir con una serie de condiciones, entre ellas no mantener boletas o sanciones pendientes y todos los requisitos legales del servicio y operación vigente del vehículo.

Las autoridades indicaron que actualmente existen cerca de 72 mil certificados de operación, de los cuales unos 45 mil están en proceso de verificación. Algunas solicitudes permanecen “en proceso” debido a la validación de los datos ingresados.

Paso a paso para inscribirse

El registro se realiza a través de la plataforma Panamá Conecta siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial y dirigirse al menú principal.Seleccionar en “Servicios destacados” la opción Subsidio de combustible (ATTT).Si no está registrado, crear una cuenta con número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.Iniciar sesión en la plataforma.Completar el formulario con los datos solicitados.Verificar que toda la información sea correcta antes de enviar la solicitud.

Para facilitar el proceso, se ha habilitado un manual con instrucciones detalladas en el sitio web oficial de la ATTT, donde los usuarios pueden consultar cómo realizar correctamente el registro.

Las autoridades reiteraron que cada solicitud será evaluada antes de su aprobación, por lo que es fundamental cumplir con todos los requisitos. Por su parte, transportistas se mantienen a la espera de que el beneficio sea aplicado de manera efectiva, como una medida de alivio ante el incremento sostenido del combustible.

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