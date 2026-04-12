Subsidio de combustible: cómo aplicar y quiénes pueden recibirlo

El registro se realiza a través de la plataforma Panamá Conecta siguiendo estos pasos:Ingresar al portal oficial y dirigirse al menú principal.Seleccionar en 'Servicios destacados' la opción <b>Subsidio de combustible (ATTT)</b>.Si no está registrado, crear una cuenta con número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.Iniciar sesión en la plataforma.Completar el formulario con los datos solicitados.Verificar que toda la información sea correcta antes de enviar la solicitud.Para facilitar el proceso, se ha habilitado un manual con instrucciones detalladas en el sitio web oficial de la ATTT, donde los usuarios pueden consultar cómo realizar correctamente el registro.Las autoridades reiteraron que cada solicitud será evaluada antes de su aprobación, por lo que es fundamental cumplir con todos los requisitos. Por su parte, transportistas se mantienen a la espera de que el beneficio sea aplicado de manera efectiva, como una medida de alivio ante el incremento sostenido del combustible.