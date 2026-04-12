Subsidio de combustible: cómo aplicar y quiénes pueden recibirlo

A partir del miércoles 15 de abril desde las 6:00 a.m., comenzará la aplicación efectiva del subsidio al combustible para transportistas en Panamá, luego de que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) habilitaran el proceso de registro en línea. La medida surge en medio del aumento en los precios del combustible a nivel internacional y está dirigida inicialmente a los sectores de transporte selectivo (taxis), colectivo (buses) y colegial, que han sido de los más afectados por el alza en los costos operativos.

Precio y requisitos para aplicar al subsidio del combustible

Las autoridades informaron que los transportistas que sean aprobados en el programa podrán acceder a los siguientes precios: Gasolina de 91 octanos: 0.88 centésimos por litroDiésel: 0.90 centésimos por litroGasolina de 95 octanos: 1.00 dólar por litro Para acceder al subsidio, los conductores deben cumplir con una serie de condiciones, entre ellas no mantener boletas o sanciones pendientes y todos los requisitos legales del servicio y operación vigente del vehículo. Las autoridades indicaron que actualmente existen cerca de 72 mil certificados de operación, de los cuales unos 45 mil están en proceso de verificación. Algunas solicitudes permanecen “en proceso” debido a la validación de los datos ingresados.

Paso a paso para inscribirse