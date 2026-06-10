Roberto Sánchez mantiene el liderazgo en Perú, pero Keiko Fujimori reduce la diferencia

La disputa por la Presidencia de Perú continúa voto a voto. La más reciente actualización del conteo oficial muestra que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez , conserva el primer lugar y amplía levemente la diferencia frente a Keiko Fujimori, aunque el resultado definitivo aún no está definido.

Con los nuevos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez registra 8’992,752 votos, equivalentes al 50.062 % de los sufragios válidos.

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, acumula 8’970,486 votos, lo que representa el 49.938 % del total contabilizado.

Con estas cifras, la ventaja del aspirante de Juntos por el Perú se ubica ahora en 22,266 votos, una diferencia a la registrada en la actualización previa.

El estrecho margen entre ambos candidatos mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de la segunda vuelta presidencial, considerada una de las más reñidas de la historia reciente del país andino.

Mientras la ONPE continúa incorporando las actas pendientes al escrutinio oficial, millones de peruanos siguen atentos a cada actualización para conocer quién será el próximo presidente de la República.