Perú podría demorar semanas en conocer a su próximo presidente tras ajustado balotaje

La incertidumbre continúa dominando el panorama político peruano tras la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo. Aunque el candidato izquierdista <b>Roberto Sánchez </b>conserva una ligera ventaja sobre la derechista <b>Keiko Fujimori</b>, las autoridades electorales advirtieron que<b> el resultado definitivo podría tardar varias semanas en conocerse</b>.Con el <b>96% de las actas procesadas</b>, <b>Sánchez registra el 50,05% de los votos válidos</b>, mientras que <b>Fujimori alcanza el 49,94%</b>, una diferencia de apenas <b>unos 20.000 sufragios</b> en una elección que mantiene al país en vilo.