Perú podría demorar semanas en conocer a su próximo presidente tras ajustado balotaje

La incertidumbre continúa dominando el panorama político peruano tras la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo. Aunque el candidato izquierdista Roberto Sánchez conserva una ligera ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, las autoridades electorales advirtieron que el resultado definitivo podría tardar varias semanas en conocerse. Con el 96% de las actas procesadas, Sánchez registra el 50,05% de los votos válidos, mientras que Fujimori alcanza el 49,94%, una diferencia de apenas unos 20.000 sufragios en una elección que mantiene al país en vilo.

ONPE anticipa un conteo prolongado

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, explicó que la proclamación oficial del próximo presidente dependerá de la revisión de actas observadas e impugnadas, así como de la recepción de documentación procedente del extranjero y de zonas rurales de difícil acceso. Según el funcionario, el proceso podría extenderse entre dos semanas y finales de junio, aunque no descartó que el resultado definitivo se conozca incluso durante los primeros días de julio.

Uno de los factores que ralentiza el escrutinio es la existencia de actas impugnadas que involucran alrededor de 450.000 votos, los cuales deberán ser evaluados antes de confirmar al ganador de la contienda.

Una elección definida por márgenes mínimos

El balotaje enfrentó a dos proyectos políticos completamente opuestos. Por un lado, Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, busca alcanzar la presidencia en su cuarto intento electoral. Del otro, Roberto Sánchez aspira por primera vez al cargo y es considerado heredero político del expresidente Pedro Castillo, quien permanece encarcelado tras el fallido autogolpe de Estado de 2022. La estrecha diferencia entre ambos candidatos refleja la profunda división política existente en Perú y convierte cada voto pendiente de contabilización en un elemento potencialmente decisivo.

El antecedente de 2021

La posibilidad de una espera prolongada no resulta inédita para los peruanos. En las elecciones presidenciales de 2021, también protagonizadas por Keiko Fujimori, el resultado oficial tardó seis semanas en ser confirmado. En aquella ocasión, Pedro Castillo se impuso con una diferencia igualmente reducida, obteniendo el 50,12% de los votos frente al 49,87% de su rival. Ese antecedente alimenta las expectativas de que el actual proceso pueda extenderse durante varios días más antes de contar con una proclamación definitiva.

Llamados a la prudencia

Ante la incertidumbre, Keiko Fujimori pidió cautela y evitó anticipar cualquier desenlace. La candidata señaló que aún quedan numerosas actas pendientes de revisión y consideró prematuro declarar un vencedor mientras el proceso electoral sigue abierto. En la misma línea, la misión de observación electoral de la Unión Europea destacó que la jornada transcurrió de manera ordenada y pacífica, pese a la fuerte polarización política que caracterizó la campaña.