Keiko Fujimori mantiene ventaja mínima sobre Roberto Sánchez con solo 5 % de las actas pendientes

La segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de Perú continúa marcada por una ajustada disputa entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, aunque la aspirante de Fuerza Popular mantiene una ligera ventaja cuando resta cerca del 5 % de las actas por contabilizar.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), actualizados a las 7:22 a.m. de este lunes 8 de junio, el escrutinio ha alcanzado aproximadamente el 92.766 % de las actas procesadas.

Keiko Fujimori mantiene el primer lugar

Los datos oficiales muestran que Keiko Fujimori obtiene el 50.161 % de los votos válidos contabilizados hasta el momento, consolidándose como la candidata más votada de la jornada electoral.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, registra el 49.839 % de los sufragios, manteniendo una diferencia reducida respecto a su contendora.

Aunque la distancia sigue siendo estrecha, los resultados preliminares colocan a Fujimori como la principal favorita para convertirse en la próxima presidenta del país sudamericano.

Solo queda el 5 % de las actas por procesar

Con el 5 % de las actas por contabilizar, el margen para una modificación significativa en los resultados se reduce, aunque las autoridades electorales continúan con el procesamiento de los votos restantes y la revisión de actas observadas.

Desde el inicio del conteo, ambos candidatos han protagonizado una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Perú, con variaciones mínimas en la diferencia porcentual.

Expectativa por el resultado definitivo

Miles de ciudadanos permanecen atentos a las actualizaciones de la ONPE, a la espera de la confirmación oficial del ganador de la segunda vuelta presidencial.

Si la tendencia actual se mantiene durante las próximas horas, Keiko Fujimori se convertiría en la próxima presidenta de Perú, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio total de las actas pendientes y de la resolución de aquellas que se encuentren bajo revisión electoral.