Jubilados recibirán bono de $50 en agosto: conoce quiénes aplican y los detalles del pago

Los<b> jubilados y pensionados de Panamá </b>recibirán durante el mes de agosto el segundo desembolso del bono permanente anual, correspondiente a un monto de 50 dólares.Este beneficio, establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, contempla un pago total de 140 dólares al año, distribuidos en tres entregas: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> recordó que este incentivo no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la ley.