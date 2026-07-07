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Jubilados recibirán bono de $50 en agosto: conoce quiénes aplican y los detalles del pago

Jubilados y pensionados recibirán segundo pago del bono permanente en agosto
Jubilados y pensionados recibirán segundo pago del bono permanente en agosto Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/07/2026 14:45
El próximo desembolso del bono permanente para jubilados y pensionados se realizará en agosto, según lo establecido por la ley.

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Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán durante el mes de agosto el segundo desembolso del bono permanente anual, correspondiente a un monto de 50 dólares.

Este beneficio, establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, contempla un pago total de 140 dólares al año, distribuidos en tres entregas: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó que este incentivo no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la ley.

CSS definirá fechas de pago del bono permanente para jubilados

Las fechas exactas de cada desembolso del bono permanente serán anunciadas próximamente. La Caja de Seguro Social (CSS) será la encargada de establecer si los pagos se realizarán durante la primera o segunda quincena de los meses correspondientes.

Las autoridades indicaron que los fondos para cubrir este beneficio provendrán del Tesoro Nacional, a través de recursos generados por el impuesto selectivo al consumo.

El mecanismo busca garantizar la continuidad de este apoyo económico destinado a jubilados y pensionados del país.

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