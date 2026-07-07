Jubilados recibirán bono de $50 en agosto: conoce quiénes aplican y los detalles del pago

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán durante el mes de agosto el segundo desembolso del bono permanente anual, correspondiente a un monto de 50 dólares.

Este beneficio, establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, contempla un pago total de 140 dólares al año, distribuidos en tres entregas: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó que este incentivo no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la ley.