Bono permanente a jubilados: estos son los montos y la próxima fecha de pago

Tras la entrega del primer pago de 50 dólares correspondiente al bono permanente en abril, los jubilados y pensionados aún tienen pendientes dos desembolsos adicionales en lo que resta del año.

De acuerdo con la Ley 438 de 2024, los beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales recibirán un monto anual de 140 dólares, distribuido en tres pagos a lo largo del año.

Según lo establecido, el próximo desembolso será en agosto por 50 dólares, mientras que el último pago se realizará en diciembre por 40 dólares. La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró que este beneficio aplica únicamente para quienes ya estaban en la planilla de jubilaciones y pensiones antes de la entrada en vigencia de la ley, por lo que no incluye a nuevos incorporados.