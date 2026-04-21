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Bono permanente a jubilados: estos son los montos y la próxima fecha de pago

La CSS definirá fechas de desembolsos de bono permenante a jubilados y pensionados
La CSS definirá fechas de desembolsos de bono permenante a jubilados y pensionados CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/04/2026 15:08
Luego de recibir 50 dólares en abril, jubilados y pensionados tendrán nuevos pagos en agosto y diciembre como parte del bono permanente.

Tras la entrega del primer pago de 50 dólares correspondiente al bono permanente en abril, los jubilados y pensionados aún tienen pendientes dos desembolsos adicionales en lo que resta del año.

De acuerdo con la Ley 438 de 2024, los beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales recibirán un monto anual de 140 dólares, distribuido en tres pagos a lo largo del año.

Según lo establecido, el próximo desembolso será en agosto por 50 dólares, mientras que el último pago se realizará en diciembre por 40 dólares. La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró que este beneficio aplica únicamente para quienes ya estaban en la planilla de jubilaciones y pensiones antes de la entrada en vigencia de la ley, por lo que no incluye a nuevos incorporados.

Bono permanente a jubilados es financiado con ingresos del impuesto selectivo

La entidad también indicó que las fechas exactas de pago serán anunciadas oportunamente, ya que corresponde a la CSS definir si los depósitos se realizarán en la primera o segunda quincena de los meses establecidos.

Asimismo, se informó que los fondos para cubrir este bono provienen del Tesoro Nacional, específicamente de los ingresos generados por el impuesto selectivo al consumo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de este apoyo económico para jubilados y pensionados.

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