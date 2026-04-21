Bono permanente a jubilados: estos son los montos y la próxima fecha de pago

Tras la entrega del primer pago de 50 dólares correspondiente al <b>bono permanente</b> en abril, los <b>jubilados y pensionados</b> aún tienen pendientes dos desembolsos adicionales en lo que resta del año.De acuerdo con la Ley 438 de 2024, los beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales recibirán un monto anual de 140 dólares, distribuido en tres pagos a lo largo del año.Según lo establecido, el próximo desembolso será en agosto por 50 dólares, mientras que el último pago se realizará en diciembre por 40 dólares. La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> aclaró que este beneficio aplica únicamente para quienes ya estaban en la planilla de jubilaciones y pensiones antes de la entrada en vigencia de la ley, por lo que no incluye a nuevos incorporados.