Jubilados y pensionados en Panamá: estos son los bonos que recibirán además de su pensión

Por otra parte, los jubilados y pensionados también reciben el tradicional bono navideño de 60 dólares, establecido en la Ley 51 de 2005. Este pago está dirigido a los beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que se encuentren vigentes en la planilla correspondiente a la segunda quincena de diciembre.Además, un grupo de pensionados y jubilados recibe un bono adicional de 100 dólares, conforme a lo dispuesto en la Ley 70 de 2011. Estos beneficiarios tienen derecho tanto al bono navideño de 60 dólares como al pago adicional de 100 dólares, debido a que no fueron incluidos en el aumento escalonado contemplado en dicha normativa.De esta manera, miles de jubilados y pensionados del país continúan recibiendo estos beneficios económicos adicionales que complementan sus ingresos durante el año.