Jubilados y pensionados en Panamá: estos son los bonos que recibirán además de su pensión

Entre estos beneficios se encuentra el bono permanente anual de 140 dólares, creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Este incentivo se distribuye en tres pagos durante el año: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre. No obstante, la CSS ha aclarado que este beneficio no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la ley.

Los jubilados y pensionados de Panamá cuentan con beneficios económicos adicionales a sus pagos quincenales habituales de la Caja de Seguro Social (CSS) conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Por otra parte, los jubilados y pensionados también reciben el tradicional bono navideño de 60 dólares, establecido en la Ley 51 de 2005. Este pago está dirigido a los beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que se encuentren vigentes en la planilla correspondiente a la segunda quincena de diciembre.

Además, un grupo de pensionados y jubilados recibe un bono adicional de 100 dólares, conforme a lo dispuesto en la Ley 70 de 2011. Estos beneficiarios tienen derecho tanto al bono navideño de 60 dólares como al pago adicional de 100 dólares, debido a que no fueron incluidos en el aumento escalonado contemplado en dicha normativa.

De esta manera, miles de jubilados y pensionados del país continúan recibiendo estos beneficios económicos adicionales que complementan sus ingresos durante el año.