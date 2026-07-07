Escuelas bajo revisión: Defensoría del Pueblo inicia inspecciones a nivel nacional

La Defensoría del Pueblo inició un proceso de visitas e inspecciones en centros educativos a nivel nacional con el objetivo de verificar las condiciones de matrícula, servicios básicos e infraestructura, y garantizar espacios adecuados para los estudiantes.

La jornada comenzó con la participación de la defensora del Pueblo en los colegios Ernesto Lefevre y Elena Ch. de Espinati, donde se evaluó la situación de los planteles y el avance de las aulas modulares destinadas a atender la demanda de la población estudiantil.

La institución informó que busca inspeccionar aproximadamente el 15% de los más de 3,100 centros educativos existentes en el país. Tras finalizar el proceso, se elaborará un informe especial con los principales hallazgos, el cual será remitido al Ministerio de Educación.

La Defensoría destacó que estas acciones buscan contribuir a la protección del derecho a la educación y promover condiciones dignas para la niñez y adolescencia.