Contraloría remite a la Procuraduría siete casos entre ellos los de Publio De Gracia y Nadia Del Río

La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales ante la Procuraduría General de la Nación, luego de que auditorías realizadas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control posterior detectaran presuntos hallazgos que podrían constituir hechos con relevancia penal.

De acuerdo con la institución, entre esas siete denuncias están los relacionados a Nadia del Río y Publio De Gracia.

Esas denuncias, junto otras cinco, fueron remitidas luego de que los informes de auditoría identificaran presuntos elementos que podrían ameritar una investigación penal.

Entre los casos remitidos se encuentra una auditoría al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), cuyo informe fue emitido el 26 de junio de 2025 y cuya denuncia penal fue presentada el 1 de julio de 2026.

También figura un caso relacionado con la empresa FCC Construcción, S.A., cuya denuncia fue interpuesta el 2 de julio de este año, aunque la institución no precisó en el comunicado la fecha del informe de auditoría correspondiente.

La lista incluye además una auditoría a la Junta Comunal de Ponuga, con informe del 19 de enero de 2026 y denuncia presentada el 1 de julio.

Las otras denuncias corresponden a auditorías practicadas a Noriel Araúz, cuyo informe fue emitido el 9 de abril de 2026 y remitido al Ministerio Público el 30 de junio; a Publio Anselmo De Gracia Tejada, con informe del 25 de mayo de 2026 y denuncia presentada el 2 de julio; así como a del Río y Ureña, cuyos informes fueron elaborados el 29 de junio de 2026 y enviados al Ministerio Público el 2 de julio.

La Contraloría explicó que la presentación de estas denuncias responde a su deber legal de remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que los hallazgos de auditoría revelen posibles hechos con relevancia penal.

La entidad subrayó que esta actuación forma parte de su labor de control posterior y busca mantener informada a la ciudadanía sobre el curso de los casos derivados de sus procesos de fiscalización.

No obstante, la Contraloría no detalló la naturaleza de las presuntas irregularidades detectadas en cada uno de los expedientes ni los posibles delitos investigados, por lo que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen méritos para iniciar las investigaciones penales respectivas.