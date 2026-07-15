IMA abrirá nuevas Tiendas del Pueblo en Coclé: estos son los lugares donde abrirán

El IMA informó que mantiene habilitados diversos puntos de las <b>Tiendas del Pueblo</b> a nivel nacional, con horarios establecidos para que los consumidores puedan adquirir productos en las sedes disponibles.En la provincia de <b>Panamá</b>, los puntos ubicados en <b>Pan de Azúcar, Frigo San Antonio, Bingos Nacionales y Alcalde Díaz</b> funcionan de martes a viernes. Mientras que en el interior del país se mantienen sedes activas en provincias como <b>Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste</b>, con días específicos de atención en lugares como Bugaba, Changuinola, Penonomé, La Pintada, Chitré, La Villa de Los Santos y La Chorrera.El IMA recordó a los consumidores consultar los horarios correspondientes antes de acudir a cada punto de venta.