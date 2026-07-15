IMA abrirá nuevas Tiendas del Pueblo en Coclé: estos son los lugares donde abrirán

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura de dos nuevas Tiendas del Pueblo en la provincia de Coclé, como parte de su estrategia para ampliar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles. La inauguración se realizará este viernes 17 de julio, a partir de las 8:00 a.m., en dos puntos de la provincia: el Mercado de Mariscos de Río Hato y la Gran Terminal de Aguadulce, ubicada en el corregimiento de Virgen del Carmen.

IMA mantiene puntos activos de las Tiendas del Pueblo a nivel nacional