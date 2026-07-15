  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

IMA abrirá nuevas Tiendas del Pueblo en Coclé: estos son los lugares donde abrirán

El IMA amplía su red de Tiendas del Pueblo con nuevas aperturas en Coclé
El IMA amplía su red de Tiendas del Pueblo con nuevas aperturas en Coclé Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/07/2026 14:02
El IMA ampliará su red de Tiendas del Pueblo con dos nuevos puntos de venta en Coclé.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura de dos nuevas Tiendas del Pueblo en la provincia de Coclé, como parte de su estrategia para ampliar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.

La inauguración se realizará este viernes 17 de julio, a partir de las 8:00 a.m., en dos puntos de la provincia: el Mercado de Mariscos de Río Hato y la Gran Terminal de Aguadulce, ubicada en el corregimiento de Virgen del Carmen.

IMA mantiene puntos activos de las Tiendas del Pueblo a nivel nacional

El IMA informó que mantiene habilitados diversos puntos de las Tiendas del Pueblo a nivel nacional, con horarios establecidos para que los consumidores puedan adquirir productos en las sedes disponibles.

En la provincia de Panamá, los puntos ubicados en Pan de Azúcar, Frigo San Antonio, Bingos Nacionales y Alcalde Díaz funcionan de martes a viernes. Mientras que en el interior del país se mantienen sedes activas en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste, con días específicos de atención en lugares como Bugaba, Changuinola, Penonomé, La Pintada, Chitré, La Villa de Los Santos y La Chorrera.

El IMA recordó a los consumidores consultar los horarios correspondientes antes de acudir a cada punto de venta.

Lo Nuevo