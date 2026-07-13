Aumenta la tensión entre Petro y De La Espriella tras veto a juramentación en base militar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, prohibió este domingo 13 de julio que su sucesor, Abelardo De La Espriella, tome posesión en una instalación militar, al sostener que la Constitución y la ley establecen que la ceremonia debe realizarse ante el Congreso de la República, con sede en Bogotá.

La decisión se produce luego de que De La Espriella solicitara al nuevo Congreso, que iniciará funciones el próximo 20 de julio, autorizar que el acto de investidura previsto para el 7 de agosto se celebre en una guarnición militar, una propuesta alineada con su discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas.

A través de su cuenta en X, Petro fue enfático al señalar que, mientras continúe en el cargo, las instalaciones militares permanecerán bajo su autoridad.

“En servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado recordó además que continúa siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta que el presidente electo preste juramento.

“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares”, manifestó.

Petro insistió en que la transmisión del mando debe respetar el procedimiento constitucional vigente.

“La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena”, afirmó.

El mandatario también defendió que las instalaciones castrenses tienen un propósito distinto al desarrollo de actos políticos.

“En los cuarteles no se hacen leyes; se hacen acciones de seguridad y defensa del pueblo y su vida”, expresó.

Además, señaló que, mientras permanezca en la Presidencia, continuará haciendo cumplir la Constitución y las normas vigentes.

La controversia se suma a un ambiente político ya tenso tras las elecciones presidenciales. Petro mantiene denuncias sobre un presunto fraude en el balotaje —sin que estas hayan sido avaladas por las autoridades electorales— y ha convocado a sus seguidores a movilizarse el próximo 20 de julio.

La investidura de Abelardo De La Espriella está programada para el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.