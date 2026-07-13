Aumenta la tensión entre Petro y De La Espriella tras veto a juramentación en base militar

El presidente de Colombia, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, prohibió este domingo 13 de julio que su sucesor, <a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo De La Espriella</a>, tome posesión en una instalación militar, al sostener que la Constitución y la ley establecen que la ceremonia debe realizarse ante el <b>Congreso de la República</b>, con sede en Bogotá.La decisión se produce luego de que <b>De La Espriella</b> solicitara al nuevo Congreso, que iniciará funciones el próximo 20 de julio, autorizar que el acto de investidura previsto para el 7 de agosto se celebre en una guarnición militar, una propuesta alineada con su discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas.A través de su cuenta en X, <b>Petro</b> fue enfático al señalar que, mientras continúe en el cargo, las instalaciones militares permanecerán bajo su autoridad.<i><b>'En servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia'</b></i>, escribió el mandatario.El jefe de Estado recordó además que continúa siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta que el presidente electo preste juramento.<i>'Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares'</i>, manifestó.Petro insistió en que la transmisión del mando debe respetar el procedimiento constitucional vigente.<i>'La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena'</i>, afirmó.El mandatario también defendió que las instalaciones castrenses tienen un propósito distinto al desarrollo de actos políticos.<i>'En los cuarteles no se hacen leyes; se hacen acciones de seguridad y defensa del pueblo y su vida'</i>, expresó.Además, señaló que, mientras permanezca en la Presidencia, continuará haciendo cumplir la Constitución y las normas vigentes.La controversia se suma a un ambiente político ya tenso tras las elecciones presidenciales. Petro mantiene denuncias sobre un presunto fraude en el balotaje —sin que estas hayan sido avaladas por las autoridades electorales— y ha convocado a sus seguidores a movilizarse el próximo 20 de julio.La investidura de <a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo De La Espriella</a> está programada para el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia para el periodo <b>2026-2030</b>.