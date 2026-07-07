Abelardo de la Espriella suspende el proceso de empalme con el Gobierno de Petro

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión inmediata del proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la creciente tensión política tras las elecciones presidenciales.

A través de una publicación en su cuenta de X, De la Espriella informó que ordenó al vicepresidente electo detener las reuniones de transición con el Ejecutivo saliente, al considerar que las recientes actuaciones del Gobierno representan una amenaza para el orden constitucional.

”Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, escribió.

El mandatario electo sostuvo que su deber es “proteger los intereses de la Nación” y garantizar una transición “seria, transparente y al servicio de los colombianos”, al tiempo que afirmó que no legitimará “el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

Asimismo, adelantó que durante la mañana ofrecerá un pronunciamiento dirigido al país a través de sus redes sociales, donde explicará las razones de la decisión y anunciará las medidas que adoptará de forma inmediata.

El anuncio se produce luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara que el oficialismo impulsará acciones judiciales, incluida una solicitud de nulidad de las elecciones presidenciales, y llamara a una “fase de resistencia activa”, lo que ha intensificado la confrontación política entre el Gobierno saliente y la administración entrante.

Por medio de una publicación en la red social X, Petro señaló que adelantarían recursos judiciales contra el proceso electoral, incluyendo nulidad. “Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ningúna parte del país solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, escribió en un mensaje.

Según información difundida por el medio Infobae, la acción estaría siendo promovida por el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quién habría habilitado una plataforma para recolectar firmas y respaldar la demanda ante el consejo de Estado.

La iniciativa buscaría que la Sección Quinta del Consejo de Estado evalúe el recurso y eventualmente adopte medidas cautelares que podrían incluso afectar el acto de transmisión de mando previsto para el 7 de agosto.

Entre los argumentos recogidos por la iniciativa, citados por Infobae, se menciona que el candidato habría generado un clima de presión sobre el electorado y que se alegan factores como doble nacionalidad y apoyos internacionales.

Asimismo, el presidente Petro habría hecho referencia a una “fase de resistencia activa” en sus mensajes, lo que ha generado controversia política en el país, mientras sectores opositores le exigen reconocer el resultado electoral. “La persecusión a un grupo civil con identidad política es un crimen contra la humanidad, y sus instigadores serán procesados. Aquí no habrá destripamiento, antes sale del poder el que lo instigue”, dijo.

Asimismo, Petro hizo referencia a una “fase de resistencia” en sus mensajes, causando una controversia política. “Pasamos a la fase de resistencia activa, si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en toda las calles”.