Operación Alianza: cae presunta red que enviaba droga a Europa y Oceanía desde Panamá

La <b>Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas</b> logró este <b>lunes 13 de julio</b> que se decretara la <b>detención provisional</b> de <b>22 personas</b>, aprehendidas en el contexto de la <b>operación Alianza</b>.De acuerdo con una nota de prensa de la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b>, además de obtener la legalización de las aprehensiones, el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> imputó a los involucrados por los delitos de <b>conspiración para cometer delitos relacionados con drogas</b>, <b>tráfico internacional de drogas</b>, <b>blanqueo de capitales</b> y delitos <b>contra la seguridad colectiva</b>.Asimismo, se validaron <b>cuatro acuerdos de pena</b> de <b>120, 108, 64 y 60 meses de prisión</b> por estos mismos delitos, según detalla el comunicado de la Procuraduría.Las investigaciones, desarrolladas desde <b>2024</b>, estuvieron relacionadas con <b>19 eventos</b> investigados durante un año por la <b>Fiscalía de Drogas</b>. Las pesquisas culminaron con la incautación de <b>más de una tonelada de droga</b> y la recolección de indicios durante múltiples diligencias realizadas en las provincias de <b>Panamá</b>, <b>Panamá Oeste</b>, <b>Colón</b> y el distrito de <b>San Miguelito</b>.Según la <b>Procuraduría General de la Nación</b>, el grupo delictivo utilizaba la modalidad de <b>contaminación de contenedores</b> en un puerto de la ciudad de Panamá para enviar la droga con destino a <b>Europa</b> y <b>Oceanía</b>.