Operación Alianza: cae presunta red que enviaba droga a Europa y Oceanía desde Panamá

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró este lunes 13 de julio que se decretara la detención provisional de 22 personas, aprehendidas en el contexto de la operación Alianza.

De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la Nación, además de obtener la legalización de las aprehensiones, el Ministerio Público imputó a los involucrados por los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la seguridad colectiva.

Asimismo, se validaron cuatro acuerdos de pena de 120, 108, 64 y 60 meses de prisión por estos mismos delitos, según detalla el comunicado de la Procuraduría.

Las investigaciones, desarrolladas desde 2024, estuvieron relacionadas con 19 eventos investigados durante un año por la Fiscalía de Drogas. Las pesquisas culminaron con la incautación de más de una tonelada de droga y la recolección de indicios durante múltiples diligencias realizadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y el distrito de San Miguelito.

Según la Procuraduría General de la Nación, el grupo delictivo utilizaba la modalidad de contaminación de contenedores en un puerto de la ciudad de Panamá para enviar la droga con destino a Europa y Oceanía.