DIJ lanza alerta: este error puede dejar tu cuenta de WhatsApp en manos de estafadores

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) emitió una alerta ante el aumento de denuncias por el robo de cuentas de WhatsApp, una modalidad utilizada por ciberdelincuentes para hacerse pasar por los usuarios y engañar a sus contactos con fines económicos.

El mayor Wladimir González, jefe de Ciberdelito de la DIJ, explicó que los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para obtener el control de las cuentas. Entre las estrategias más utilizadas figuran llamadas y mensajes en los que se hacen pasar por personal de soporte técnico de WhatsApp o por representantes de empresas de telefonía, con el propósito de convencer a las víctimas de compartir el código de verificación de la aplicación.

Tras apoderarse de la cuenta, los estafadores utilizan el mismo número para contactar a familiares, amigos y conocidos de la víctima, solicitando dinero o información personal bajo falsas excusas.