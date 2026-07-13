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DIJ lanza alerta: este error puede dejar tu cuenta de WhatsApp en manos de estafadores

DIJ alerta por aumento del robo de cuentas de WhatsApp utilizadas para cometer estafas.
DIJ alerta por aumento del robo de cuentas de WhatsApp utilizadas para cometer estafas. Semevent | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/07/2026 16:31
El robo de cuentas de WhatsApp va en aumento, según la DIJ, que instó a no compartir códigos de verificación

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La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) emitió una alerta ante el aumento de denuncias por el robo de cuentas de WhatsApp, una modalidad utilizada por ciberdelincuentes para hacerse pasar por los usuarios y engañar a sus contactos con fines económicos.

El mayor Wladimir González, jefe de Ciberdelito de la DIJ, explicó que los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para obtener el control de las cuentas. Entre las estrategias más utilizadas figuran llamadas y mensajes en los que se hacen pasar por personal de soporte técnico de WhatsApp o por representantes de empresas de telefonía, con el propósito de convencer a las víctimas de compartir el código de verificación de la aplicación.

Tras apoderarse de la cuenta, los estafadores utilizan el mismo número para contactar a familiares, amigos y conocidos de la víctima, solicitando dinero o información personal bajo falsas excusas.

Cómo evitar el hackeo de tu cuenta de WhatsApp, según la DIJ

Ante esta situación, la DIJ hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de seguridad en WhatsApp y advirtió que compartir el código de verificación de seis dígitos que llega por SMS o llamada puede permitir que delincuentes tomen el control de la cuenta.

La entidad explicó que este código es personal y no debe compartirse con ninguna persona, ya que es el principal mecanismo utilizado por los ciberdelincuentes para acceder a las cuentas y suplantar la identidad de los usuarios.

Recomendaciones para evitar el robo de cuentas

Como medida de prevención, la DIJ recomendó activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, no abrir enlaces de procedencia desconocida ni descargar aplicaciones no oficiales. También aconsejó verificar por otro medio cualquier solicitud de dinero recibida a través de la aplicación, mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo y bloquear o reportar números sospechosos.

Asimismo, la institución exhortó a las personas que hayan perdido el acceso a su cuenta o sospechen que fueron víctimas de una estafa o intento de hackeo a presentar la denuncia ante las autoridades competentes, con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

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