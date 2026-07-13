DIJ lanza alerta: este error puede dejar tu cuenta de WhatsApp en manos de estafadores

Ante esta situación, la DIJ hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de seguridad en <b>WhatsApp </b>y advirtió que compartir el código de verificación de seis dígitos que llega por <b>SMS</b> o llamada puede permitir que delincuentes tomen el control de la cuenta.La entidad explicó que este código es personal y no debe compartirse con ninguna persona, ya que es el principal mecanismo utilizado por los ciberdelincuentes para acceder a las cuentas y suplantar la identidad de los usuarios.