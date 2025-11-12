Operación Transfer: desarticulan red que ‘hackeaba’ cuentas de WhatsApp con fines de estafa

<b>La Policía Nacional,</b> a través de la División de Ciberdelito y en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la<b> operación Transfer en el distrito de La Chorrera</b>, donde fueron aprehendidas cuatro personas presuntamente vinculadas a una<b> red delictiva dedicada a</b><i><b> hackear</b></i><b> cuentas de WhatsApp para cometer estafas</b> mediante suplantación de identidad.Según las investigaciones, los implicados utilizaban técnicas d '<i>phishing</i>' para obtener acceso a las cuentas de sus víctimas.Una vez dentro, enviaban mensajes a los contactos de estas personas solicitando transferencia de dinero, haciéndose pasar por ellas.Entre los detenidos se encuentran <b>tres panameños y una mujer de nacionalidad colombiana, </b>quienes, junto con los indicios decomisados durante los allanamientos, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para n<b>o compartir códigos de verificación ni información personal a través de mensajes o enlaces sospechosos</b>, y a denunciar cualquier intento de fraude digital ante las unidades de ciberdelito.