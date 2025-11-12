  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Operación Transfer: desarticulan red que ‘hackeaba’ cuentas de WhatsApp con fines de estafa

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para no compartir códigos de verificación.
La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para no compartir códigos de verificación. Cedida
Por
Leiny Pérez
  • 12/11/2025 12:24
La Policía Nacional aprehendió a cuatro personas vinculadas a un grupo delictivo que suplantaba identidades y pedía dinero a los contactos de sus víctimas

La Policía Nacional, a través de la División de Ciberdelito y en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la operación Transfer en el distrito de La Chorrera, donde fueron aprehendidas cuatro personas presuntamente vinculadas a una red delictiva dedicada a hackear cuentas de WhatsApp para cometer estafas mediante suplantación de identidad.

Según las investigaciones, los implicados utilizaban técnicas d “phishing” para obtener acceso a las cuentas de sus víctimas.

Una vez dentro, enviaban mensajes a los contactos de estas personas solicitando transferencia de dinero, haciéndose pasar por ellas.

Entre los detenidos se encuentran tres panameños y una mujer de nacionalidad colombiana, quienes, junto con los indicios decomisados durante los allanamientos, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para no compartir códigos de verificación ni información personal a través de mensajes o enlaces sospechosos, y a denunciar cualquier intento de fraude digital ante las unidades de ciberdelito.

VIDEOS

Video: La mayor cita climática del mundo arranca optimista en Brasil con una agenda consensuada
La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. EFE/ Antonio Lacerda
La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. EFE/ Antonio Lacerda ( Antonio Lacerda / EFE )

El hecho de que se hubiera aprobado en el primer día de la cumbre, algo que no ocurrió en las cuatro citas climáticas anteriores, sumó aún mas importancia...

Lo Nuevo