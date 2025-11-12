Operación Transfer: desarticulan red que ‘hackeaba’ cuentas de WhatsApp con fines de estafa

La Policía Nacional, a través de la División de Ciberdelito y en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la operación Transfer en el distrito de La Chorrera, donde fueron aprehendidas cuatro personas presuntamente vinculadas a una red delictiva dedicada a hackear cuentas de WhatsApp para cometer estafas mediante suplantación de identidad.

Según las investigaciones, los implicados utilizaban técnicas d “phishing” para obtener acceso a las cuentas de sus víctimas.

Una vez dentro, enviaban mensajes a los contactos de estas personas solicitando transferencia de dinero, haciéndose pasar por ellas.

Entre los detenidos se encuentran tres panameños y una mujer de nacionalidad colombiana, quienes, junto con los indicios decomisados durante los allanamientos, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para no compartir códigos de verificación ni información personal a través de mensajes o enlaces sospechosos, y a denunciar cualquier intento de fraude digital ante las unidades de ciberdelito.