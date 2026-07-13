ATTT avala plataforma digital para taxis con pagos electrónicos y trazabilidad

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) respalda la implementación de una plataforma digital desarrollada por el sector de taxis para modernizar el transporte selectivo en Panamá. La entidad aclaró que la herramienta no funcionará como un taxímetro ni modificará las tarifas oficiales, sino que calculará el costo del viaje con base en el esquema tarifario vigente.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, afirmó que el proyecto representa “el paso hacia la modernización del transporte selectivo” mediante un sistema similar al utilizado por otras plataformas de transporte, en el que el usuario solicita el servicio desde su teléfono y el conductor más cercano acepta el viaje.

El funcionario explicó en TVN Noticias que el uso de la aplicación será voluntario. Los conductores interesados deberán cumplir requisitos relacionados con la antigüedad del vehículo, el historial de infracciones y los años de experiencia en la actividad.

Quienes no deseen incorporarse podrán seguir prestando el servicio bajo el sistema tradicional.

La plataforma permitirá conocer la identidad del conductor, el vehículo asignado, la prestataria a la que pertenece y registrar todo el recorrido. Además, incorporará pagos con tarjetas de crédito y débito para reducir el uso de efectivo y disminuir el riesgo de robos.

Brea insistió en que la aplicación no alterará las tarifas autorizadas por la ATTT.

“La tarifa que se colocaría en la plataforma es la tarifa actualmente establecida, traducida a un algoritmo. No es un taxímetro”, dijo.

El director recordó que la última revisión tarifaria ocurrió en 2011. Sin embargo, señaló que un ajuste no parece cercano porque los transportistas reciben un subsidio estatal al combustible.

Durante la entrevista también reveló que, aunque existen cerca de 47,000 certificados de operación para taxis, menos de 30,000 vehículos prestan actualmente el servicio.

Según explicó, numerosos propietarios mantienen vigente su certificado, pero dejaron de operar como taxis o migraron hacia plataformas de transporte privado.

La ATTT prevé iniciar en agosto la entrega de nuevas placas para facilitar la identificación de los vehículos de transporte selectivo.