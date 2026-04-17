Uber analiza condiciones del Decreto 10 para operar taxis de lujo en Panamá

La compañía tecnológica Uber reaccionó la tarde de este viernes 17 de abril al nuevo marco regulatorio para el transporte selectivo a través de plataformas digitales en Panamá, asegurando que analizará las condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026 para determinar la posible integración de los taxis de lujo (TL) a su aplicación.

“En función del Decreto No. 10 Uber evaluará las condiciones que contiene para que los taxis de lujo puedan integrarse a la tecnología de la app de Uber en Panamá”, indicó la compañía en una declaración oficial divulgada la tarde de este viernes.

El pronunciamiento surge luego de que la administración del presidente José Raúl Mulino, oficializara la normativa que regula el servicio de transporte selectivo de lujo solicitado mediante plataformas tecnológicas, estableciendo nuevos requisitos tanto para vehículos como para conductores.

Uber reiteró que su compromiso se mantiene enfocado en contribuir a la movilidad urbana con altos estándares de seguridad. “Nuestro compromiso inalterable es contribuir a la movilidad de las ciudades del país con los estándares de seguridad que ofrece la tecnología de Uber”, reiteró la operadora de la aplicación.

El decreto introduce condiciones como la antigüedad máxima de los vehículos, requisitos específicos para conductores —incluyendo nacionalidad panameña y récord policivo limpio—, así como la obligatoriedad de ofrecer métodos de pago electrónicos, entre otras disposiciones.

Además, la normativa establece que las plataformas digitales no podrán administrar directamente los certificados de operación, lo que redefine la relación entre empresas tecnológicas y concesionarios del servicio.