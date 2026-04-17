Alcalde Mizrachi sobre regulación de Uber: ‘Este decreto no regula... castiga la innovación’

El Gobierno de Panamá aprobó un nuevo decreto que regula el servicio de transporte selectivo de lujo solicitado mediante plataformas digitales como Uber, con el objetivo de ordenar y modernizar este sector.La medida establece condiciones más claras tanto para los vehículos como para los conductores. En el caso de los autos, deberán tener menos de siete años de antigüedad, capacidad para entre cinco y siete pasajeros, identificación visible de la plataforma y una placa especial tipo 'TL'. Además, será obligatorio contar con permisos vigentes y seguros que protejan a los usuarios.Para los conductores, se exige ser panameños, tener licencia tipo E-1, no contar con antecedentes penales en la última década y mantener un buen historial de tránsito.El decreto también obliga a ofrecer pagos electrónicos, aunque se mantiene el uso de efectivo. A su vez, limita el rol de las plataformas, que no podrán manejar directamente los certificados de operación, los cuales quedarán en manos de concesionarios autorizados.