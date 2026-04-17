Alcalde Mizrachi sobre regulación de Uber: ‘Este decreto no regula... castiga la innovación’

El alcalde Mayer Mizrachi se pronunció sobre la regulación del transporte por aplicaciones, cuestionando el enfoque del decreto.

A través de su cuenta en X, señaló que la medida “no regula, sino que castiga la innovación”. Además, criticó que, en lugar de elevar el nivel del servicio tradicional, se esté “bajando a Uber al nivel del taxi”.

Mizrachi también adelantó que trabajan en una aplicación orientada a modernizar el servicio de taxis, hacerlos más competitivos y seguros, y ofrecer a los usuarios una mejor experiencia.