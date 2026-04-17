  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Alcalde Mizrachi sobre regulación de Uber: ‘Este decreto no regula... castiga la innovación’

El alcalde Mizrachi rechaza regulación de Uber y propone modernizar taxis
El alcalde Mizrachi rechaza regulación de Uber y propone modernizar taxis Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/04/2026 13:29
A través de X, el alcalde Mayer Mizrachi cuestionó el decreto que regula a Uber, afirmando que limita el avance tecnológico.

El alcalde Mayer Mizrachi se pronunció sobre la regulación del transporte por aplicaciones, cuestionando el enfoque del decreto.

A través de su cuenta en X, señaló que la medida “no regula, sino que castiga la innovación”. Además, criticó que, en lugar de elevar el nivel del servicio tradicional, se esté “bajando a Uber al nivel del taxi”.

Mizrachi también adelantó que trabajan en una aplicación orientada a modernizar el servicio de taxis, hacerlos más competitivos y seguros, y ofrecer a los usuarios una mejor experiencia.

Gobierno fija requisitos para conductores y vehículos de plataformas

El Gobierno de Panamá aprobó un nuevo decreto que regula el servicio de transporte selectivo de lujo solicitado mediante plataformas digitales como Uber, con el objetivo de ordenar y modernizar este sector.

La medida establece condiciones más claras tanto para los vehículos como para los conductores. En el caso de los autos, deberán tener menos de siete años de antigüedad, capacidad para entre cinco y siete pasajeros, identificación visible de la plataforma y una placa especial tipo “TL”. Además, será obligatorio contar con permisos vigentes y seguros que protejan a los usuarios.

Para los conductores, se exige ser panameños, tener licencia tipo E-1, no contar con antecedentes penales en la última década y mantener un buen historial de tránsito.

El decreto también obliga a ofrecer pagos electrónicos, aunque se mantiene el uso de efectivo. A su vez, limita el rol de las plataformas, que no podrán manejar directamente los certificados de operación, los cuales quedarán en manos de concesionarios autorizados.

VIDEOS
Lo Nuevo