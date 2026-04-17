Taxi de lujo: Decreto fija límites a apps de transporte

El <b><a href="/tag/-/meta/mingob-ministerio-de-gobierno">Ministerio de Gobierno (Mingob)</a></b> aclaró el alcance del nuevo decreto publicado en la <b>Gaceta Oficial N.° 30505 C</b>, que regula el servicio conocido como 'taxi de lujo' y redefine el rol de las plataformas digitales vinculadas al transporte de pasajeros en Panamá.Según la entidad,<b> la normativa no implica la salida del país de estas empresas</b>, sino una delimitación de sus funciones dentro del sistema de transporte.El Mingob explicó que las plataformas <i>'pueden continuar siendo un componente dentro de la operación'</i>, siempre que su actividad se limite a intermediar entre el usuario y el prestador del servicio debidamente autorizado.<i>'No tienen que irse del país, ellas pueden continuar siendo un componente dentro de la operación comunicando al que presta el servicio de forma autorizada con quién lo solicita a través de tecnología'</i>.La institución también enfatizó que el decreto busca <b>corregir prácticas</b> que excedían el marco legal vigente.<i>'Este decreto redefine y circunscribe el rol de las empresas de intermediación digital a solo intermediar'</i>, detalló el Mingob que es la entidad vinculada al <b>Decreto Ejecutivo N°. 10 del 16 de abril de 2026</b>.De acuerdo con la explicación oficial, algunas plataformas estaban realizando funciones de fiscalización y control que corresponden exclusivamente al Estado y a sus entidades autorizadas por ley.<i>'Toda vez que estaban ejerciendo funciones de fiscalización y control privativa del Estado y sus entes autorizados por ley'</i>.El decreto también introduce cambios estructurales en el modelo de operación del servicio de<b> 'taxi de lujo'</b> que no solo impactan a las plataformas digitales, sino a toda la cadena del transporte selectivo.Por un lado, establece que las tarifas estarán bajo control de la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b>, lo que limita la capacidad de <b>las plataformas de fijar precios de manera independiente.</b> Esto marca una diferencia clave con el modelo previo de economía digital.Además, se refuerza<b> la separación entre tecnología y operación</b>:<b> las plataformas no podrán ser propietarias de vehículos ni de certificados de operación, los cuales seguirán en manos de concesionarios autorizados</b>. Esta disposición busca mantener el esquema tradicional de concesiones dentro del sector transporte.El decreto también introduce un mecanismo de acceso regulado al mercado. Empresas como <b>UBER </b>e<b> InDrive </b>y otras, deberán<b> participar en procesos de convocatoria pública y obtener autorización expresa para operar</b>; sin este requisito, no podrán prestar el servicio en el país.Finalmente, la normativa incorpora un periodo de transición de tres meses para que conductores y operadores se ajusten a las nuevas exigencias, tras lo cual las autoridades podrán aplicar sanciones. Entre ellas, destaca la tipificación como<b> 'piratería'</b> para quienes operen fuera del marco legal.Este conjunto de medidas apunta a un mayor control estatal del sistema, al tiempo que redefine el equilibrio entre innovación tecnológica y regulación del transporte público selectivo.