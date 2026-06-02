Empleados de la Unachi exigen intervención urgente de Felipe Chapman ante crisis

Ante el recrudecimiento de la crisis presupuestaria interna, la secretaria general de Aseunachi, <b>Katherine Santamaría</b>, acudió simultáneamente al Gobierno Central. El pasado 28 de mayo de 2026, el gremio notificó formalmente al ministro de Economía y Finanzas, <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, solicitando una reunión urgente y la instalación de una mesa técnica interinstitucional.El objetivo de la solicitud radicó en conocer la valoración oficial del <b>MEF </b>respecto al estado real de las finanzas de la <b>Unachi</b>, así como identificar soluciones viables y establecer un cronograma de acciones concretas que ponga freno a la incertidumbre generalizada que embarga al estamento administrativo del centro universitario.