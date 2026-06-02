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Empleados de la Unachi exigen intervención urgente de Felipe Chapman ante crisis

Sede central: La Unachi enfrenta reclamos gremiales masivos por insolvencia en pagos. Entregan nota ante la Rectoría con los sellos de recibido de los departamentos de Planilla, Tesorería y Vicerrectoría.
Sede central: La Unachi enfrenta reclamos gremiales masivos por insolvencia en pagos. Entregan nota ante la Rectoría con los sellos de recibido de los departamentos de Planilla, Tesorería y Vicerrectoría. Cedida | Unachi
Por
Mileika Lasso
  • 02/06/2026 18:15
El sindicato Aseunachi pidió al ministro de Economía y Finanzas instalar una mesa técnica para evaluar el déficit de la universidad chiricana. Denunció que la entidad ejecuta los descuentos salariales, pero mantiene impagos generalizados en pensiones alimenticias, Siacap y deudas hipotecarias

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La estabilidad laboral y el acceso a los servicios básicos de salud de cientos de funcionarios administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se encuentran en condición crítica. La Asociación de Empleados de esta casa de estudios (Aseunachi) denunció formalmente que, a pesar de aplicarse puntualmente los descuentos directos de sus salarios, la administración central no transfiere estos recursos a sus destinos correspondientes.

A través de una nota formal remitida este martes 2 de junio de 2026 a la rectora de la institución, Etelvina Medianero de Bonagas, la organización exigió con urgencia los mecanismos legales y financieros que ejecutará su administración para subsanar la vulneración de los derechos de los trabajadores.

La falta de transferencia de los fondos retenidos generó consecuencias inmediatas en la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo con el gremio, los asegurados y sus beneficiarios —incluyendo padres, hijos y cónyuges— perdieron el derecho a la atención médica regular en los puestos de salud. Los trabajadores se ven obligados a pasar previamente por el departamento de trabajo social y pagar en efectivo, por ventanilla, servicios esenciales como consultas médicas, inyecciones, laboratorios y urgencias.

La problemática se extiende al sistema financiero. Los descuentos aplicados en concepto de Seguro Educativo, Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap), Impuesto sobre la Renta (I.S.R.) y compromisos bancarios recurrentes —tales como hipotecas, préstamos personales, ahorros navideños y aportes a cooperativas— tampoco llegaron a las entidades de destino.

Como resultado directo, las entidades bancarias requirieron de forma presencial a los empleados de la Unachi para que asuman pagos duplicados mediante ventanillas, exigiéndoles la cancelación de cuotas atrasadas e intereses por mora. La dirigencia sindical catalogó la situación de “insostenible”, toda vez que los trabajadores no cuentan con la liquidez económica para afrontar gastos adicionales frente al elevado costo de la vida.

Intervención del MEF

Ante el recrudecimiento de la crisis presupuestaria interna, la secretaria general de Aseunachi, Katherine Santamaría, acudió simultáneamente al Gobierno Central. El pasado 28 de mayo de 2026, el gremio notificó formalmente al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, solicitando una reunión urgente y la instalación de una mesa técnica interinstitucional.

El objetivo de la solicitud radicó en conocer la valoración oficial del MEF respecto al estado real de las finanzas de la Unachi, así como identificar soluciones viables y establecer un cronograma de acciones concretas que ponga freno a la incertidumbre generalizada que embarga al estamento administrativo del centro universitario.

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