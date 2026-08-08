Samuel Vernaza: ‘La comida más cara es la que no se tiene’

Mientras las principales potencias del mundo consideran la producción alimenticia como un asunto de seguridad nacional, en Panamá se encarece el financiamiento para ello y no existe una política de Estado que impulse el sector agropecuario más allá de los vaivenes de un quinquenio gubernamental. Así lo aseguró el ganadero Samuel Vernaza, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (Unpap), quien resaltó la importancia de la actividad para la soberanía alimentaria y por ser la principal fuente de empleo en las provincias. Una apertura comercial sin la debida preparación, aunada a las inclemencias del tiempo y el encarecimiento de insumos se han traducido en el retroceso de un sector que aportaba el 25% del producto interno bruto (PIB) entre 1950 y 1970, a uno que hoy lucha por subsistir entre importaciones. Justo en el 2031 el sector se enfrenta a la desgravación arancelaria de 0% del último de los cultivos protegidos del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos (EE.UU): el arroz. ¿Cuál es la situación del agro y a qué se debe que su aporte al PIB sea de apenas 2%, pese a su relevancia? Marca un poquitito arriba del 2% y se va a incrementar. No obstante, junto al sector industrial, significa la generación de cerca de 480 mil empleos en el país y es el principal generador de trabajo del Puente de las Américas hacia el interior. Antes no era así, ¿qué es lo que ha ocurrido? El sector ha sido históricamente abandonado por los gobiernos de turno, no ha sido prioridad salvo algunas muy honrosas excepciones. No obstante, ha sido resiliente, tenemos que lidiar con los precios del mercado, con las inclemencias de la naturaleza, incluyendo todas las plagas y situaciones que nos golpean de manera muy dura y los principales donantes de campaña no se encuentran dentro del sector agropecuario, pero ya empieza a revertirse esa visión. La pandemia nos dejó una gran lección y es que la comida más cara es la que no se tiene. Los productores suelen quejarse de las importaciones desmedidas. ¿Qué tan dañinas son? Tenemos muy bien regulado eso con las cadenas agroalimentarias [ente consultivo entre productores, consumidores, comerciantes y autoridades], que determinan el inventario nacional por cada rubro y garantizan que se priorice la producción nacional. Cuando no funcionan se maneja una data que no es cierta y se permiten importaciones por desabastecimiento o por contingentes que contrastan con las cosechas nacionales, en detrimento del productor. Se avala la importación de materia prima, pero también tenemos algunas importaciones de productos terminados que compiten con la producción nacional, hay que regularlo. Ahí es donde entra ese pugilato de los intereses.

¿Hay desequilibrio con las importaciones? La cadena agroalimentaria de la leche está jugando muy bien ese rol, no puedo decir lo mismo de otras como la de cebolla o arroz, en las que siempre hay ruido por alguna que otra situación. Hace poco se dio la noticia de un cargamento de arroz que el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, tuvo que devolver porque no había sido autorizado e iba en detrimento de la producción nacional. El sector envejece, ¿por qué la juventud ya no se interesa en las labores agropecuarias?​ Simple y sencillamente si ve que no le está dando resultados al papá o al abuelo, desisten de seguir produciendo. Ya se siente el fenómeno de El Niño, ¿cuánto daño le puede causar al agro?​ Por lo que se pronostica va a ser un superfenómeno de El Niño. Hemos entregado al gobierno un plan de contingencia para que el sector ganadero le pueda hacer frente y que irradia a todo el sector agropecuario. Lo fundamental es el financiamiento a corto plazo sin tanta burocracia, con garantías prendarias, para que cada productor encuentre la forma de enfrentarlo, ya sea en la apertura de abrevaderos, en sistema de riego, en bomba solar, mientras como gremio seguimos haciendo las alianzas con el sector privado para conseguir insumos a mejor precio. ¿Estamos preparados? Siempre va a haber productores que no tienen cómo afrontarlo y hay que darles la mano. En el caso de la ganadería, la gran preocupación es tener que sacrificar vientres, que es lo que garantiza el crecimiento de nuestro hato y por un problema de escasez de forraje tenemos que hacerlo. Para el productor es mucho más práctico vender su animal que verlo morir en su finca, uno termina vendiendo animales, de muy buena calidad genética, como animales de carne.