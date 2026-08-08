Después de las bombas

Muchos historiadores defienden la teoría de que Japón estaba por rendirse. Los bombardeos incendiarios a baja altura habían destruido su infraestructura, dejado entre 100 y 200 mil personas muertas, un millón de heridos y otro millón sin hogar. Este mes conmemoramos años del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Aproximadamente 246.000 asesinados en un instante, la mayoría de ellos civiles. Pero había que probar las bombas. Hoy nos alejamos de esas costas para informar sobre los sucesos posteriores a las bombas.

Un poco de Historia

El Reino de Ryukyu, como se le conocía a Okinawa, no ha tenido mucha suerte, formó parte del sistema tributario de la China imperial. En el período Edo (1603-1868), durante el shogunato de Tokugawa fue asimilado por el Dominio de Satsuma y convertido en un estado vasallo. Luego, en el período Meiji (1868-1912) por un breve tiempo se convirtió en el Dominio de Ryukyu del Imperio Japonés que luego lo abolió y convirtió en la prefectura de Okinawa. Durante la Segunda Guerra Mundial se dio un gran asalto anfibio que duró casi tres meses de violentos enfrentamientos conocidos como Tetsuno ame - Lluvia de acero o Tetsuno bofu - Tifón de acero. Hubo 107.000 militares japoneses muertos, algunos enterrados vivos pues los aliados sellaban las cuevas con soldados dentro, esta cifra se vio opacada por las muertes civiles, unas 150,000 además de las violaciones carnales a la población por parte del ejército norteamericano, más de 10.000 en los casi tres meses de campaña. Terminada la guerra, los enemigos no se fueron, se afincaron y construyeron sus bases militares.

En la actualidad

Okinawa sigue bajo el yugo del Pentágono, setenta por ciento de las bases de Asia se encuentran en la isla, además del aeropuerto militar más grande, Kadena. En total se estima que actualmente hay más de 50,000 soldados en el territorio. La población y los recursos de la isla sufren las inclemencias y desinterés de los militares. No habían pasado dos años de finalizada la guerra cuando un número de campesinos murió pues los soldados vertieron arsénico cerca de un pozo de agua dulce en la isla de Iheya. Entre 1961 y 1962 probaron armas biológicas anticultivos en campos de arroz en Shuri, Nago e Ishikawa, tal vez como investigación para la subsiguiente guerra de Vietnam. Los científicos militares aprendieron que destruir los sembradíos era la manera fácil de conseguir la tierra, y así lo hicieron en la isla de Lejima en 1973 cuando los campesinos se opusieron a su confiscación. Simplemente esparcieron defoliantes en aerosol. Desde la década de los sesenta hasta casi principios de los noventa hubo tres fugas de Gas CS, un compuesto lacrimógeno que produce daños severos en pulmones, corazón e hígado. Okinawa no gana para sustos, a mediados de los noventa en la isla de Torishima la infantería de marina disparó sin querer 1,500 proyectiles de uranio empobrecido, seis años después la ONU descubrió que el mismo, fabricado en Estados Unidos, contiene plutonio que lo hace más radiactivo. La isla está desierta y lo seguirá estando. Al menos no probaron una bomba de hidrógeno, como la de un megatón que se les cayó al mar llegando a Okinawa y nunca fue recuperada.

El problema de las Bases