Calendario de pagos 2026: estas son las fechas de la quincena de enero y el décimo tercer mes para servidores públicos

El <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> junto con la <b>Contraloría General de la República</b> hicieron público el <b>cronograma oficial de pagos de salarios</b> dirigido a los funcionarios del sector público para el primer semestre de 2026. Según el calendario divulgado, las fechas de desembolso para la primera quincena del año comienzan a partir del <b>12 de enero</b>, con el pago para empleados del <b>Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Policía Nacional.</b>Los días siguientes se han asignado para otros grupos de trabajadores. El <b>13 de enero</b> está programado el pago de salarios para personal de entidades como la <b>Asamblea Nacional, la Contraloría, la Presidencia de la República y diversos ministerios</b>, entre ellos Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente y Cultura. Para el <b>14 de enero</b> corresponde el pago a empleados de otros organismos como el <b>Ministerio de Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral, Vivienda, Desarrollo Social, el Órgano Judicial y varias fiscalías y tribunales</b>, completando así el calendario inicial.Además, el cronograma indica que el <b>primer pago del décimo tercer mes</b> se realizará el <b>20 de febrero</b>, como parte de los beneficios laborales que reciben los servidores públicos. Las autoridades aconsejan a los trabajadores verificar sus fechas específicas dentro del calendario oficial para una mejor planificación financiera. El documento completo con todas las fechas está disponible en los canales institucionales del MEF y la Contraloría.