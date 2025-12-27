Calendario de pagos 2026: estas son las fechas de la quincena de enero y el décimo tercer mes para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto con la Contraloría General de la República hicieron público el cronograma oficial de pagos de salarios dirigido a los funcionarios del sector público para el primer semestre de 2026.

Según el calendario divulgado, las fechas de desembolso para la primera quincena del año comienzan a partir del 12 de enero, con el pago para empleados del Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Policía Nacional.

Los días siguientes se han asignado para otros grupos de trabajadores. El 13 de enero está programado el pago de salarios para personal de entidades como la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Presidencia de la República y diversos ministerios, entre ellos Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente y Cultura.

Para el 14 de enero corresponde el pago a empleados de otros organismos como el Ministerio de Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral, Vivienda, Desarrollo Social, el Órgano Judicial y varias fiscalías y tribunales, completando así el calendario inicial.

Además, el cronograma indica que el primer pago del décimo tercer mes se realizará el 20 de febrero, como parte de los beneficios laborales que reciben los servidores públicos.

Las autoridades aconsejan a los trabajadores verificar sus fechas específicas dentro del calendario oficial para una mejor planificación financiera. El documento completo con todas las fechas está disponible en los canales institucionales del MEF y la Contraloría.