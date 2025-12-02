Panameños priorizan compras navideñas con el décimo de diciembre, según encuesta

En la antesala de la temporada navideña, el pago del décimo tercer mes vuelve a colocarse en el centro de las expectativas de los trabajadores panameños. La edición 2025 de la encuesta Décimo Tercer Mes, realizada por el portal de empleo Konzerta, revela que el 86% de los trabajadores considera que el décimo de diciembre es el más esperado y útil del año, un aumento de 4 puntos porcentuales frente al resultado de 2024, cuando esta proporción fue del 82%.

Este incremento en la valoración coincide con un contexto económico de mayor presión inflacionaria y altos gastos estacionales, elementos que han incrementado la dependencia de los hogares hacia esta bonificación anual.

Diciembre 2025: más motivación, más productividad

Otro indicador que muestra una mejora significativa es el impacto emocional y laboral del décimo tercer mes. Según el estudio, el 79% de los trabajadores afirma sentirse más motivado y feliz cuando se acerca este pago, tres puntos más que en 2024, cuando el 76% aseguraba experimentar mayor motivación.

En términos de productividad, la tendencia también es positiva. Este año, el 77% de los encuestados afirma que rinde más cuando se acerca la fecha de pago, superando el 73% registrado un año atrás. Solo el 23% afirma no sentir cambios en su rendimiento.

Cómo planean usar el décimo en 2025

Los resultados reflejan además un viraje en el uso del décimo de diciembre.

En 2024, la prioridad fue pagar deudas (37%).

Pero este 2025, el principal destino será las compras navideñas, con un 41% de menciones.

El desglose para este año es el siguiente:

41%: compras navideñas

21%: pago de deudas

12%: ahorro

11%: inversión

15%: otros usos

Esto contrasta con 2024, cuando el 32% destinaba su décimo a compras navideñas, el 12% lo ahorraba y el 11% lo invertía.

Para el gerente de Marketing de Konzerta, Jeff Alejandro Morales, los resultados confirman la importancia estructural del pago: “El 86% dice que espera recibirlo con ansias... Su principal uso este año son las compras navideñas con un 41%, seguido del pago de deudas con el 21%”.

Renunciar antes del décimo: pocos están dispuestos

En 2025, solo el 16% de los trabajadores renunciaría antes de recibir el décimo de diciembre 2025, porcentaje apenas un punto por encima del 15% registrado el año anterior. En contraste, el 84% no dejaría su empleo hasta recibirlo.

Impacto financiero: sigue siendo un alivio

Otro indicador estable es el alivio económico que el décimo genera.

En 2025, el 80% afirma que este pago ayuda a disminuir la presión financiera, cifra muy cercana al 78% declarado en 2024.

Además, el 61% señala que el décimo “mejora mucho o muchísimo” sus finanzas, mientras que al 23% le ayuda “de manera regular”.

El XIII de diciembre en el gobierno

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la tercera y última partida del décimo tercer mes correspondiente a 2025 se desembolsará este jueves 4 de diciembre, según su calendario oficial.

Los beneficiados serán unos 276,000 funcionarios, quienes recibirán más de $150 millones por el periodo laborado entre septiembre y diciembre.

Además, el MEF detalló que los pagos de la quincena de diciembre para los funcionarios se dividirán en tres fechas:

11 de diciembre: primer grupo

12 de diciembre: segundo grupo

15 de diciembre: tercer grupo

Comparación 2025 vs 2024: conclusiones clave

Expectativa del décimo: sube de 82% a 86%.

Motivación laboral: aumenta de 76% a 79%.

Productividad: avanza de 73% a 77%.

Uso del décimo: cambia de priorizar deudas a priorizar compras navideñas.

Renuncia previa al pago: casi igual (15% → 16%).

Alivio financiero: 78% → 80%.

Los resultados de la encuesta confirman que el décimo tercer mes de diciembre sigue siendo un componente esencial del bienestar financiero de los panameños y un motor relevante para el consumo estacional de las fiestas decembrinas.