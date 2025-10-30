Menos empresas panameñas aplican trabajo flexible en fiestas patrias, según Konzerta

La adopción de modalidades de trabajo flexible en Panamá disminuyó significativamente este año durante las fiestas patrias. Según el estudio “Fiestas patrias 2025” de Konzerta, solo 4 de cada 10 organizaciones (41 %) implementaron esquemas flexibles para mantener la productividad en los feriados del mes de la patria, una baja considerable frente al 70 % registrado en 2024. Entre las medidas más comunes destacan las jornadas reducidas (50 %), el trabajo híbrido (37 %) y el home office (13 %), modalidades que buscan equilibrar descanso y eficiencia operativa durante los días festivos. “El 73 % de los talentos cree que los feriados no afectan su productividad, y el 41 % menciona que en sus organizaciones se adoptan alternativas de trabajo flexible. Aunque las festividades ofrecen un descanso valioso, los múltiples días feriados pueden fragmentar la jornada laboral si no se planifican adecuadamente”, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

Productividad y estrategias empresariales

A pesar de la reducción en las modalidades flexibles, 5 de cada 10 organizaciones (55 %) implementaron estrategias para mantener la productividad durante los feriados. Entre las principales acciones destacan:

Pago de horas extras (43%)

Días de descanso adicional por cumplimiento (20%)

Bonos de rendimiento (6%)

Otros incentivos (31%).

En 2024, solo 4 de cada 10 empresas (40 %) declararon aplicar medidas similares, lo que refleja una mayor planificación, aunque menor flexibilidad estructural este año, según los resultados de la encuesta.

Motivación y desempeño: contraste entre 2024 y 2025

Un aspecto que mostró mejora fue la motivación laboral.​ De acuerdo con el estudio de 2025, el 100 % de los especialistas en Recursos Humanos considera que los equipos se sienten más motivados tras los feriados, un salto de 40 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando solo el 60 % lo afirmaba. Sin embargo, 3 de cada 10 expertos reconocen que las Fiestas Patrias afectan “poco” la productividad de los colaboradores, mientras que otro 33 % indica que el impacto es “regular”. Desde la perspectiva de los trabajadores, el 73 % afirma que su rendimiento no se ve afectado, frente al 27 % que percibe una disminución en su productividad. En cuanto a la motivación, el 52 % no percibe cambios significativos, mientras el 48 % asegura sentirse más comprometido tras los feriados.

Comparativa general Konzerta 2024 vs. 2025

Organizaciones con trabajo flexible un 70 % en 2024 frente a 41 % de este año.

Empresas con estrategias de productividad 40 % frente a 55 % de 2025.

Recursos Humanos percibe alta motivación en 2024 con 60 %, pero este año 100 %.

Talentos que dicen que feriados no afectan productividad dijeron 74 % en 2024, pero cayó a 73 % este año.

Descuento salarial por ausencias un 42 % en 2024 comparativamente con un 37 % para las Fiestas Patrias de 2025.

Gestión del tiempo libre y ausencias