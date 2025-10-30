Menos empresas panameñas aplican trabajo flexible en fiestas patrias, según Konzerta

El estudio también revela cómo las organizaciones manejan las ausencias durante los días patrios.El 37 % de los trabajadores afirma que las ausencias se descuentan del salario, el 31 % que se descuentan de las vacaciones y el 32 % que pueden compensarse con horas extras de trabajo.En 2024, la cifra de descuentos era mayor (42 %), lo que sugiere una mayor flexibilidad administrativa en el último año.El análisis de Konzerta muestra un ajuste en la cultura laboral panameña: aunque menos empresas aplican esquemas flexibles, aumenta la planificación, la motivación y el sentido de compromiso de los colaboradores.En palabras de Jeff Morales, 'las fiestas patrias no solo son días de descanso, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre empresa y talento'.