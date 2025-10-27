  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Feriados en Panamá: ¿Qué días de noviembre no se trabajará según la Ley?

Feriados patrios de noviembre en Panamá: fechas y recargos salariales.
Feriados patrios de noviembre en Panamá: fechas y recargos salariales. Gaining Visuals / Unsplash
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/10/2025 12:41
Noviembre es un mes de celebración para Panamá, con varias fechas patrias reconocidas oficialmente como feriados.

El calendario oficial establece que los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre no se trabajarán en Panamá, y quienes laboren durante estas fechas recibirán un recargo especial sobre el salario ordinario, según lo establece el Código de Trabajo en el marco de las Fiestas Patrias.

El Ministerio de Trabajo (Mitradel) ha emitido disposiciones específicas sobre las remuneraciones para los trabajadores del sector privado durante estos días feriados, que se celebran en distintas provincias del país. La medida busca garantizar que los empleados sean compensados adecuadamente por laborar en jornadas consideradas de descanso obligatorio.

Panamá celebra en noviembre importantes hitos de su historia

Las fechas importantes y celebraciones patrióticas oficiales en Panamá son:

Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

Miércoles 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

VIDEOS
Lo Nuevo