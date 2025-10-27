Feriados en Panamá: ¿Qué días de noviembre no se trabajará según la Ley?

El calendario oficial establece que los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre no se trabajarán en Panamá, y quienes laboren durante estas fechas recibirán un recargo especial sobre el salario ordinario, según lo establece el Código de Trabajo en el marco de las Fiestas Patrias.

El Ministerio de Trabajo (Mitradel) ha emitido disposiciones específicas sobre las remuneraciones para los trabajadores del sector privado durante estos días feriados, que se celebran en distintas provincias del país. La medida busca garantizar que los empleados sean compensados adecuadamente por laborar en jornadas consideradas de descanso obligatorio.