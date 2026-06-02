Costa Rica regularizará a miles de migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia

<b><a href="/tag/-/meta/costa-rica">Costa Rica</a></b> emprenderá un proceso de regularización para miles de <b>solicitantes de refugio</b> procedentes de <b><a href="/tag/-/meta/nicaragua">Nicaragua</a>, <a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba</a>, <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> y <a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b>, quienes actualmente se encuentran en un limbo legal respecto a su estatus migratorio dentro del país centroamericano.El Gobierno de la presidenta <b><a href="/tag/-/meta/laura-fernandez">Laura Fernández</a></b> anunció esta semana la creación de una <b>'categoría especial'</b> con la que busca otorgar un estatus migratorio definido a aproximadamente <b>10.480 solicitantes de refugio</b>, según informó la <b>Dirección General de Migración y Extranjería</b> al diario español <b>El País</b>. No obstante, al inicio de 2026 unas <b>318.000 personas</b> permanecían a la espera de una resolución sobre su situación migratoria.Por su parte, el <b>Servicio Jesuita para Migrantes</b> indicó que solo durante 2025 se registraron alrededor de <b>29.000 nuevos solicitantes de refugio</b> provenientes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia.Se prevé que la medida beneficie a quienes solicitaron refugio después de junio de 2014 y antes del 7 de mayo de 2026. Incluso podrán acogerse a ella personas cuyas solicitudes hayan sido rechazadas previamente.Asimismo, las autoridades prevén abrir el proceso de inscripción a partir de septiembre, otorgando a los interesados un plazo de un año para solicitar esta nueva categoría migratoria. El mecanismo concederá <b>dos años de residencia legal prorrogable en Costa Rica</b>, además del derecho a trabajar de forma regular en el país.Las autoridades migratorias costarricenses admitieron a <b>El País</b> que hasta <b>300.000 personas</b> podrían beneficiarse de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Fernández.La medida supone un giro respecto a la política migratoria aplicada por la administración anterior de <b><a href="/tag/-/meta/rodrigo-chaves">Rodrigo Chaves</a></b> (2022-2026), que endureció los requisitos para solicitar asilo al modificar el estatus de los peticionarios, pasando de la categoría de 'refugiado' a la de 'solicitante de refugio'.Entre otras disposiciones, el Gobierno de Chaves estableció que las solicitudes de protección internacional debían presentarse de forma presencial y dentro de un plazo máximo de 30 días tras el ingreso al país.En febrero de 2023, Chaves lamentó la falta de apoyo financiero por parte de países como <b>Estados Unidos</b> y de organismos internacionales como las <b>Naciones Unidas</b> para atender el creciente flujo de ciudadanos nicaragüenses que huían de la persecución política atribuida al régimen de <b><a href="/tag/-/meta/daniel-ortega">Daniel Ortega</a></b> y <b>Rosario Murillo</b>.