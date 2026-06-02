Las 7 claves que marcaron Panamá y el mundo este martes 2 de junio

La agenda informativa de Panamá y el ámbito internacional está marcada este martes por temas de seguridad, política, relaciones exteriores, deportes y asuntos sociales que han captado la atención de la opinión pública.

-El subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Héctor De Sedas, informó que las autoridades lograron recapturar a 48 privados de libertad que se habían fugado durante los disturbios ocurridos el pasado lunes en el Centro Penitenciario La Joyita. Las operaciones de búsqueda continúan para ubicar a otros evadidos.

-El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó el ataque atribuido a Irán contra el buque portacontenedores MSC Sariska V, de bandera panameña. La embarcación fue impactada por proyectiles tras concluir operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr, un hecho que ha generado preocupación por la seguridad marítima en la región.

-El presidente José Raúl Mulino devolvió a la Asamblea Nacional, sin sancionarlo, el proyecto de ley 544, relacionado con la regulación de productos biodegradables elaborados con poliestireno expandido y extruido. El Ejecutivo argumentó que la iniciativa presenta vacíos regulatorios, inconsistencias con la política ambiental vigente y posibles conflictos con disposiciones constitucionales.

-La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que mantiene seguimiento a un presunto caso de agresión y amenazas con arma blanca contra un estudiante de 13 años en un centro educativo de Veraguas. Personal técnico de la institución se reunió con directivos escolares y familiares del menor para coordinar acciones de protección y acompañamiento.

-La Selección de fútbol de Panamá realiza este martes su último entrenamiento en el estadio Estadio Rommel Fernández antes de enfrentar a Selección de fútbol de República Dominicana en un partido amistoso programado para este miércoles.

-En Uruguay continúa la controversia en torno al presidente Yamandú Orsi, quien pidió disculpas públicas tras la polémica generada por la compra de un vehículo de alta gama con un descuento cercano a los 25.000 dólares, realizada días antes de asumir el cargo.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Cuba de haber respaldado durante décadas a organizaciones armadas de izquierda en América Latina y aseguró que gran parte de la región atraviesa un proceso de acercamiento político y estratégico hacia Washington.