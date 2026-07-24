Emergencia por lluvias en Panamá: Gobierno mantiene ayuda a las comunidades afectadas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó a través de su cuenta en la red social X que el Gobierno mantiene el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en diferentes partes del país.

El mandatario señaló que, de acuerdo con el informe que recibe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Ministerio de Salud (Minsa), se han reportado daños y afectaciones en varias regiones como consecuencia del temporal.

“Estamos llevando la ayuda y asistencia necesaria dentro de las circunstancias”, expresó Mulino en su publicación, al destacar que las instituciones continúan atendiendo la emergencia y coordinando la respuesta en las zonas impactadas por las precipitaciones.