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Emergencia por lluvias en Panamá: Gobierno mantiene ayuda a las comunidades afectadas

El presidente Mulino reporta daños por lluvias y asegura asistencia a los afectados
El presidente Mulino reporta daños por lluvias y asegura asistencia a los afectados Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/07/2026 11:24
A través de su cuenta en X, el presidente José Raúl Mulino aseguró que el Gobierno mantiene la asistencia a las comunidades afectadas por las lluvias.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó a través de su cuenta en la red social X que el Gobierno mantiene el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en diferentes partes del país.

El mandatario señaló que, de acuerdo con el informe que recibe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Ministerio de Salud (Minsa), se han reportado daños y afectaciones en varias regiones como consecuencia del temporal.

“Estamos llevando la ayuda y asistencia necesaria dentro de las circunstancias”, expresó Mulino en su publicación, al destacar que las instituciones continúan atendiendo la emergencia y coordinando la respuesta en las zonas impactadas por las precipitaciones.

Lluvias dejan 76 viviendas afectadas, 380 personas impactadas y un fallecido, según Sinaproc

El Sinaproc informó que las intensas lluvias registradas en las últimas horas han dejado un balance preliminar de 76 viviendas afectadas, cerca de 380 personas impactadas y una víctima fatal en la provincia de Darién.

Según el reporte de la institución, las precipitaciones ocasionaron inundaciones, deslizamientos de tierra y el aumento del caudal de varios ríos en las provincias de Colón, Herrera, Los Santos y Darién, donde continúan las labores de respuesta y evaluación de daños.

Colón concentra la mayor parte de las afectaciones. En el corregimiento de Nombre de Dios, ubicado en Costa Arriba, unas 60 viviendas sufrieron el ingreso de agua, lo que afectó a aproximadamente 300 residentes.

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