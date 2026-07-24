Emergencia por lluvias en Panamá: Gobierno mantiene ayuda a las comunidades afectadas

El Sinaproc informó que las intensas lluvias registradas en las últimas horas han dejado un balance preliminar de 76 viviendas afectadas, cerca de 380 personas impactadas y una víctima fatal en la provincia de Darién.Según el reporte de la institución, las precipitaciones ocasionaron inundaciones, deslizamientos de tierra y el aumento del caudal de varios ríos en las provincias de Colón, Herrera, Los Santos y Darién, donde continúan las labores de respuesta y evaluación de daños.Colón concentra la mayor parte de las afectaciones. En el corregimiento de Nombre de Dios, ubicado en Costa Arriba, unas 60 viviendas sufrieron el ingreso de agua, lo que afectó a aproximadamente 300 residentes.