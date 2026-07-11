Aumenta a 4,134 la cifra de damnificados por intensas lluvias en Bocas del Toro

Las intensas lluvias que han azotado la provincia de Bocas del Toro continúan generando afectaciones en los distritos de Changuinola y Almirante.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este sábado 11 de julio que el balance preliminar registra 4,134 personas afectadas y 1,372 viviendas impactadas por las inundaciones.

Según el informe oficial, 363 personas permanecen albergadas en la Escuela Tehobroma, mientras que las autoridades mantienen las labores de respuesta, evaluación de daños y asistencia humanitaria en las comunidades afectadas.

El reporte también detalla la caída de 12 árboles, nueve deslizamientos de tierra y un desprendimiento de roca. Además, Sinaproc confirmó el fallecimiento de una menor de edad en la comunidad de Bambú, corregimiento de Finca 4, tras un deslizamiento de tierra ocurrido durante las fuertes precipitaciones.

Las acciones de atención son desarrolladas por Sinaproc en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado.

Como parte del monitoreo preventivo, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los ríos Negro, Sinostre y San San, debido al incremento de sus caudales y al riesgo de nuevas inundaciones en los próximos días.