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ASEP aclara que no tiene facultad para fijar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones

La ASEP aclara que no aprueba los aumentos en los servicios de telecomunicaciones
La ASEP aclara que no aprueba los aumentos en los servicios de telecomunicaciones Asep / Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/07/2026 11:41
La ASEP informó que las empresas de telecomunicaciones son las responsables de establecer los precios de sus planes y servicios.

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La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aclaró que no tiene la facultad legal para fijar ni aprobar los precios que cobran las empresas de telecomunicaciones en Panamá, luego de las inquietudes surgidas por los recientes ajustes tarifarios aplicados por algunas compañías del sector.

A través de un comunicado, la entidad explicó que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 y los contratos de concesión vigentes, las empresas tienen la libertad de establecer los precios de sus planes y servicios comerciales.

La ASEP precisó que su función consiste en verificar que las compañías cumplan con el procedimiento establecido antes de aplicar un incremento en sus tarifas. En ese sentido, indicó que revisó los recientes ajustes realizados por Tigo y Cable & Wireless Panamá, confirmando que ambas empresas siguieron el proceso previsto por la normativa.

ASEP trabaja en el proceso para incorporar un tercer operador de telefonía móvil

La institución reconoció que cualquier aumento en el costo de los servicios de telecomunicaciones impacta el presupuesto de las familias panameñas. Por ello, además de supervisar el cumplimiento de las normas, aseguró que trabaja en iniciativas para fortalecer la competencia en el mercado.

Entre esas acciones, destacó que desde 2025 impulsa el proceso de licitación pública para crear las condiciones que permitan la posible entrada de un tercer operador móvil al país, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para los usuarios.

No obstante, la ASEP aclaró que la llegada de un nuevo operador no depende únicamente de la institución ni está garantizada, ya que su responsabilidad se limita a desarrollar el proceso conforme a la legislación vigente.

Asimismo, recordó que los temas relacionados con contratos, publicidad comercial, posibles cobros indebidos y la protección de los consumidores son competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La entidad reiteró que continuará fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones y promoviendo un mercado con mayor competencia y mejores alternativas para los usuarios.

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