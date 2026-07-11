ASEP aclara que no tiene facultad para fijar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aclaró que no tiene la facultad legal para fijar ni aprobar los precios que cobran las empresas de telecomunicaciones en Panamá, luego de las inquietudes surgidas por los recientes ajustes tarifarios aplicados por algunas compañías del sector. A través de un comunicado, la entidad explicó que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 y los contratos de concesión vigentes, las empresas tienen la libertad de establecer los precios de sus planes y servicios comerciales. La ASEP precisó que su función consiste en verificar que las compañías cumplan con el procedimiento establecido antes de aplicar un incremento en sus tarifas. En ese sentido, indicó que revisó los recientes ajustes realizados por Tigo y Cable & Wireless Panamá, confirmando que ambas empresas siguieron el proceso previsto por la normativa.

ASEP trabaja en el proceso para incorporar un tercer operador de telefonía móvil