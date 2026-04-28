Malestar por alza en tarifas de telefonía; Tigo justifica cambios en su oferta

En medio de este descontento, el Gobierno busca atraer a una tercera empresa que brinde servicios de telefonía móvil, tras la salida de Digicel entre 2023 y 2024.Según lo informado, el proceso contempla lanzar la licitación oficial para un operador móvil virtual en diciembre de 2026, mientras que el inicio de operaciones está previsto para el tercer trimestre de 2027. El objetivo es ampliar la oferta y mejorar la competencia en el sector.No obstante, las autoridades no descartan la posibilidad de adelantar los plazos, evaluando escenarios que permitan que el nuevo competidor entre en funcionamiento incluso en el primer trimestre del próximo año.