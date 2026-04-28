Malestar por alza en tarifas de telefonía; Tigo justifica cambios en su oferta

Usuarios de la empresa de telecomunicaciones Tigo Panamá manifestaron su inconformidad en redes sociales tras reportar un aumento en los planes de datos prepago que, según denuncian, fue aplicado sin previo aviso.

De acuerdo con los reclamos, anteriormente los paquetes mantenían tarifas como 1 día por $1.50, 3 días por $3.50, 5 días por $5.00, 10 días por $7.00 y 15 días por $10.00. Sin embargo, al consultar actualmente los planes disponibles, los usuarios aseguran que los precios han sido modificados al alza.

Entre los cambios reportados en los canales digitales se encuentran los paquetes de 7 días por $6.00, 10 días por $9.00 y 15 días por $11.50, lo que ha generado críticas por el incremento en los costos de navegación móvil. La situación ha provocado reacciones en distintas plataformas digitales, donde los clientes solicitan mayor transparencia por parte de la empresa y explicaciones sobre los ajustes tarifarios.

Ante los cuestionamientos y el llamado a la acción dirigido a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la empresa respondió a través de sus canales oficiales:

“Entendemos tu preocupación y la tomamos muy en serio. Queremos contarte que estos cambios vienen acompañados de una oferta más amplia: ahora tienes más opciones para elegir, incluyendo nuevas vigencias de 5 y 30 días a través de canales terceros, y mayores beneficios en los paquetes de 10 y 15 días a través de la aplicación Mi Tigo. Nuestro compromiso es darte más flexibilidad y control sobre tu conectividad. Si tienes dudas sobre qué opción es mejor para ti, escríbenos al DM y te ayudamos”.