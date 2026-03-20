Acodeco mantiene suspensión y afirma que no hay alza en tarifas

El pronunciamiento introduce un elemento clave en el seguimiento del caso, luego de que surgieran dudas sobre la presentación de la demanda dentro del plazo establecido en la <b>Ley 45 de 2007</b>.El artículo 105 de esta norma establece que, tras ordenar una suspensión provisional, <b>la autoridad dispone de cinco días hábiles para formalizar la demanda</b>, de lo contrario la medida podría perder efecto.Sin embargo, <b>la Acodeco no confirmó si la acción judicial fue presentada dentro de ese periodo, limitándose a señalar que el expediente continúa en análisis legal</b>.Pese a ello, la entidad sostiene que <b>la suspensión de los aumentos se mantiene vigente en la práctica</b>, ya que las operadoras no han aplicado nuevos ajustes tarifarios.