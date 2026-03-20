Acodeco mantiene suspensión y afirma que no hay alza en tarifas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó a La Estrella de Panamá que se mantiene la suspensión de los aumentos en tarifas de telefonía móvil y que, hasta el momento, no se registran incrementos en los planes por parte de las operadoras. De acuerdo con la respuesta de la entidad, el caso “está en el Departamento de Legal” y no se ofrecieron mayores detalles sobre el estado de la eventual demanda contra Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá (+Móvil). La Acodeco enfatizó que lo relevante en esta etapa es que las empresas han respetado la medida cautelar y que los precios se mantienen sin alzas, en línea con la orden de suspensión dictada el pasado 12 de marzo.

Suspensión sigue vigente

El pronunciamiento introduce un elemento clave en el seguimiento del caso, luego de que surgieran dudas sobre la presentación de la demanda dentro del plazo establecido en la Ley 45 de 2007. El artículo 105 de esta norma establece que, tras ordenar una suspensión provisional, la autoridad dispone de cinco días hábiles para formalizar la demanda, de lo contrario la medida podría perder efecto. Sin embargo, la Acodeco no confirmó si la acción judicial fue presentada dentro de ese periodo, limitándose a señalar que el expediente continúa en análisis legal. Pese a ello, la entidad sostiene que la suspensión de los aumentos se mantiene vigente en la práctica, ya que las operadoras no han aplicado nuevos ajustes tarifarios.

Empresas acatan la medida

Según la información proporcionada, tanto Tigo Panamá como +Móvil han cumplido con la instrucción de la autoridad, manteniendo sin cambios los precios de sus servicios de telefonía móvil. Esto implica que los planes de datos y paquetes prepago no reflejan aumentos, en contraste con las denuncias iniciales de consumidores que motivaron la investigación.

Un caso que sigue bajo análisis

El proceso inició tras reportes de usuarios a inicios de febrero de 2026 sobre incrementos en tarifas de telefonía móvil, lo que llevó a la Acodeco a abrir un expediente el 19 de febrero. Posteriormente, el 6 de marzo, las autoridades confirmaron la investigación en coordinación con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). El 12 de marzo, la entidad ordenó la suspensión provisional de los aumentos, al considerar que existían indicios que justificaban una medida cautelar mientras se evaluaban posibles prácticas que afecten la competencia. Uno de los aspectos bajo análisis es la coincidencia en los planes y ajustes tarifarios aplicados por ambas empresas, un elemento que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del mercado.

Mercado concentrado y medidas en evaluación

El caso ocurre en un contexto de alta concentración, luego de la salida de Digicel en 2024, que dejó el mercado dominado principalmente por dos operadores. Como parte de las acciones para fortalecer la competencia, la Acodeco ha planteado la incorporación de un Operador Móvil Virtual (OMV), que permitiría ampliar la oferta de servicios sin necesidad de nueva infraestructura.

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