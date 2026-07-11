Se incrementan las temperaturas en Panamá: Minsa advierte sobre el riesgo de deshidratación

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este sábado 11 de julio el llamado a la población a mantener una hidratación constante y adoptar medidas de prevención ante el incremento de las temperaturas y la sensación térmica que se prevé en Panamá debido a la extensión del fenómeno de El Niño.

La directora nacional de Promoción de la Salud del Minsa, Oris Iglesias, explicó que el consumo frecuente de agua es una de las principales medidas para evitar complicaciones relacionadas con el calor extremo, especialmente durante los próximos meses, cuando se espera un ambiente más cálido y una reducción de las lluvias.

”Es importante mantener una adecuada hidratación mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al Sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, preferiblemente de algodón, y permanecer en lugares frescos y ventilados cuando sea posible”, indicó la funcionaria.

La entidad recordó que no se debe esperar a sentir sed o agotamiento físico para beber agua, ya que estos síntomas pueden ser señales de deshidratación.

Además, recomendó estar atentos a los signos de agotamiento por calor, entre ellos mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, debilidad, confusión o desmayos.

En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, el Minsa instó a acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

Las recomendaciones de la entidad coinciden con el Análisis de la Situación de Salud Pública ante el evento climático El Niño (2026-2027) elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El organismo advirtió que los efectos del fenómeno sobre la salud dependerán del nivel de exposición de la población, las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios.

Por ello, la OPS considera fundamental reforzar las acciones preventivas, la vigilancia en salud pública y la coordinación entre las instituciones para disminuir el impacto del calor extremo.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó recientemente que el desarrollo del fenómeno de El Niño influirá en las condiciones climáticas del país durante el segundo semestre de 2026.

Según el pronóstico, entre julio y diciembre se registrará un déficit de lluvias en gran parte del territorio nacional, acompañado por un aumento de la temperatura del aire y una mayor sensación térmica.

Estas condiciones podrían elevar el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente entre niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan actividades al aire libre.